È la migliore verza che puoi acquistare per la tua dieta, scopri come pulirla e stufarla in padella

Dopo i sontuosi menù vacanzieri, meglio mettere a tavola verdure leggere e sane che potrebbero aiutarti a perdere peso. Scopri qual è la migliore verza che si possa acquistare e come cucinarla al meglio.

Il cavolo verza è una delle migliori verdure che puoi consumare in inverno. Durante tutta la stagione, infatti, potrebbe fornire al tuo organismo sostanze nutritive benefiche. Come fonti di minerali, quali il manganese e il potassio, e vitamine A, B, K e C. Consumare della verza potrebbe esserti utile proprio in questo periodo post bagordi della tavola delle feste. Perché potrebbe agevolare la tua perdita di peso, riducendo il tessuto adiposo. Ti aiuterebbe, inoltre, a favorire la regolarità intestinale, sgonfiando la tua pancia. Scegliere gli alimenti migliori per la propria tavola, però, richiede molta attenzione.

È la migliore verza che puoi acquistare

Se hai deciso per un bel cespo di cavolo verza da portare in cucina, devi prestare attenzione al momento dell’acquisto. Solo optando per il prodotto migliore, infatti, avrai in tavola un alimento ricco delle sue migliori proprietà. Quando ti rechi all’ortofrutta, devi sapere che la migliore verza è sempre quella raccolta dopo una gelata. Il freddo chiude le foglie degli ortaggi, riducendo la presenza di acqua e incrementando la concentrazione di zuccheri e sali. Queste sostanze rendono più intenso il gusto dell’ortaggio. Questa è la migliore verza che puoi acquistare. Al supermercato, inoltre, devi fare attenzione a non confondere le varietà. Ricorda che la verza ha foglie ricce con piccole bolle, più scure e aperte all’esterno e più chiare e chiuse all’interno.

Come pulire questa verdura

Dopo l’acquisto di una verza di qualità, puoi pensare a come prepararla in cucina. Ma prima devi pulirla correttamente. Con un coltello devi tagliare la base e rimuovere la parte fibrosa dalle foglie più grandi. Devi quindi tagliare le foglie esterne e lavarle sotto acqua corrente. Taglierai ora a metà l’interno e praticherai delle incisioni dall’apice alla base. Metterai quindi la verza in acqua fredda.

Cucinala stufata nella padella

Per restare in leggerezza, dopo aver pulito la verza puoi prepararla stufata in padella. Puoi prendere quest’ultima e riempirla con filo di olio extravergine di oliva.

Farai scaldare sul fuoco con 2 spicchi d’aglio, quindi aggiungerai la verza tagliata a listarelle. Aggiungerai un pizzico di sale, uno di pepe e un po’ di acqua. Metterai un coperchio alla padella e cuocerai a fuoco basso per 30 minuti. Quando l’acqua sarà evaporata, verificherai l’effettiva cottura o la necessità di stufare ulteriormente per altri minuti. La verza sarà quindi pronta da servire calda, come contorno o piatto unico.