Boomerissima sfida Le Iene domani sera su Rai Due, le anticipazioni e i punti di forza di Alessia

Oggi la conferenza stampa di presentazione ufficiale del nuovo programma che porta il fregio di Luca Tommasini. Al timone, una raggiante Alessia Marcuzzi che a 50 mette un punto e a capo e riparte dalla Rai. Ce la farà a sfidare Le Iene?

All’attivo ci sarebbe già qualche screzio tra alcuni ospiti della trasmissione “Boomerissima” in onda domani sera su Rai2 alle 21.20. Pare infatti che durante la registrazione di una delle puntate ci sia stata frizione tra l’ex gieffino Tommaso Zorzi e l’attrice Claudia Gerini. Un “pri pro quo” che comunque non avrebbe superato i limiti della civiltà e che forse potrebbe anche giocare a favore degli ascolti. A meno che la regia non decida di tagliare in fase di montaggio.

Una sfida difficile tra Alessia e Belen

L’energica Alessia, da poco cinquantenne, riparte dalla Rai e su di lei si riversano mille speranze. Storicamente la seconda rete del Servizio Pubblico punta a conquistare una parte del pubblico giovane del piccolo schermo. Purtroppo ci riesce in poche occasioni perché spesso subisce il sorpasso della Mediaset. E domani sarà dura perché dall’altra parte, su Italia 1, ci sarà “Le Iene” con Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. Non poteva andare peggio alla Marcuzzi perché il programma denuncia conta su una fetta buona di fedelissimi. Così Boomerissima sfida Le Iene domani sera e nel piatto della bilancia di Alessia possono pesare alcuni elementi.

Le anticipazioni: tanti ospiti pronti a giocarsi l’occasione

Intanto l’effetto novità. Molti faranno zapping per cogliere in una manciata di secondi il mood della trasmissione. Ancora, le indiscrezioni che filtrano rispetto agli ospiti della prima serata poggiano su nomi che suscitano interesse. Il parterre degli attesissimi vanterebbe su nomi del calibro di Max Giusti, Sabrina Salerno, Valentina Romani. Altri nomi in ballo sarebbero Max Pezzali, Elettra Lamborghini, Luciana Littizzetto e Gianmarco Tamberi.

Boomerissima sfida Le Iene domani sera, caccia al vincitore

Mediamente la trasmissione della rete giovane della Mediaset conta su 1milione e mezzo circa di telespettatori per uno share dell’11-12% circa. L’ex conduttrice di Fuego e Festivalbar, dovrà puntare a superare tale soglia. Almeno di poco. A suo favore il ritorno in Tv dopo qualche anno di assenza, la simpatia, il numero discreto di followers che sono dalla sua e l’effetto novità. A questo però dovrà dare man forte il programma in sé che ha il compito alto di bloccare il telespettatore davanti lo schermo. L’appuntamento si sostanzia in una sfida/confronto tra millennial e boomer (adulti). Il format potrebbe sfondare e la Marcuzzi ha 4 puntate a disposizione per poter risollevare RaiDue che (tra gli altri) ancora piange lo scotto dell’insuccesso di Ilaria D’Amico con “Che c’è di nuovo”.