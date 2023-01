Per risparmiare alla befana puoi creare dei cioccolatini in casa super economici

Basta comprare la solita calza al supermercato. Alla befana puoi preparare tu i dolcetti attraverso queste ricette super deliziose.

Tra poco è la festa della befana. Tradizione vuole che i più piccoli, e non solo, trovino la mattina del 6 gennaio la calza piena di cioccolatini da mangiare. I prezzi sono sempre più in aumento e di conseguenza per risparmiare potremmo optare per fare qualche cioccolatino in casa, incartarlo e creare noi una deliziosa calza originale. Dunque oggi vediamo come fare alcuni semplici cioccolatini in casa.

Ingredienti

Per circa 35 cioccolatini gli ingredienti che ci servono sono:

500 g di cioccolato fondente;

100 g di wafer al cioccolato;

al cioccolato; 100 g di cioccolato alla gianduia;

200 g di nocciole intere;

intere; 350 g di zucchero;

50 ml di panna liquida per dolci;

50 g di cioccolato fondente per guarnire;

decorazioni a piacere.

Per risparmiare alla befana puoi creare dei cioccolatini in casa con più gusti

Iniziamo andando a tostare le nocciole, in forno ad una temperatura di 150 gradi per circa mezz’ora. Dovranno essere ben dorate. Nel frattempo andiamo a sciogliere lo zucchero per formare il caramello. Dunque in un pentolino mettiamo lo zucchero e facciamolo sciogliere a fiamma bassa. Al caramello che faremo poi raffreddare, aggiungiamo le nocciole. Di nocciole però non le mettiamo tutte nel caramello, alcune le lasceremo da parte e le tritiamo. A questo composto quindi andiamo ad aggiungere le nocciole tritate, i wafer e mescoliamo con le mani.

Come creare i cioccolatini

Una volta che la poltiglia è pronta, possiamo iniziare ad assemblare il tutto. Prendiamo i 500 g di cioccolato fondente e li sciogliamo a bagnomaria. Mettiamo il cioccolato sciolto in stampini rotondi per cioccolatini e poi aggiungiamo il ripieno. Aggiungiamo successivamente l’altro strato di cioccolato per chiudere perfettamente la pallina di cioccolato. Mettiamo in freezer per un paio d’ore. Quando passerà questo tempo togliamo dalle formine e possiamo decorare. Sciogliamo gli altri 50 g di cioccolato e aggiungiamo anche la panna. Immergiamo i nostri cioccolatini e alla fine guarniamo come preferiamo. In questo caso potremmo mettere qualche decorazione natalizia.

Cioccolatini al cocco

Per un’alternativa più gustosa e delicata, potremmo provare i cioccolatini al cocco. Tra l’altro sono super veloci e semplici. Gli ingredienti sono:

200 g di latte condensato;

150 g di cocco rapè;

300 g di cioccolato fondente o in alternativa si può usare anche quello bianco.

Mettiamo in una terrina il latte condensato e il cocco rapè. Mescoliamo fino a quando non si ottiene un composto abbastanza compatto. Poi si lascia riposare in frigo per circa 30 minuti. Quando si saranno induriti allora possiamo formare tante palline. Sciogliamo il cioccolato e le immergiamo. Possiamo poi guarnire con un po’ di scaglie di cocco. Mettiamo in freezer e lasciamo riposare qualche oretta fino a quando non saranno duri fuori e morbidi dentro. Queste possono essere delle ottime alternative, soprattutto per risparmiare alla befana puoi creare dei cioccolatini con pochi ingredienti e pochi soldi.