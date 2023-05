Vuoi portare in tavola un secondo diverso dal solito? Prepara la carne all’alsaziana con i crauti

Desideri portare in tavola qualcosa di diverso come secondo? Prova a cucinare questo piatto alsaziano a base di carne di maiale con i crauti. Le ricette di altri Paesi possono fornirti l’ispirazione che cerchi per stupire gli ospiti riuniti alla tua tavola.

La cultura di altri Paesi può essere di grande spunto qualora la si voglia sfruttare per cambiare qualcosa della nostra quotidianità. Come, ad esempio, le abitudini in cucina riferite alla colazione, alla preparazione di dolci, di primi e di secondi. Se vuoi preparare qualcosa di diverso, puoi magari provare a prendere spunto dalla tradizione culinaria alsaziana, molto particolare per quello che riguarda la cucina della carne.

Nelle ricette alsaziane si fondono le tradizioni gastronomiche tedesche e francesi, che nei piatti uniscono semplicità e corposità. In Alsazia abbondano le portate di carne e una molto conosciuta è quella del maiale con crauti. Questi ultimi si preparano tramite un processo di fermentazione dei cavoli, che li rende acidi e molto aromatici, sapore che si sposa alla perfezione con la carne di maiale. Ecco allora gli ingredienti per la ricetta da noi suggerita, in cui abbiamo omesso le spezie, per un gusto più rustico e maggiormente in accordo con quello italiano.

Se vuoi portare in tavola un secondo che stupirà tutti procurati questi ingredienti

Per preparare il maiale con crauti avrai bisogno sostanzialmente di ingredienti molto semplici, conosciuti e che, sicuramente, hai già adoperato in cucina. Questi sono:

800 g di carne di maiale;

1 kg di crauti;

100 g di salsiccia;

2 spicchi di aglio;

2 cipolle;

1 bicchiere di vino bianco;

olio extravergine di oliva;

brodo vegetale q.b.;

sale q.b.;

pepe nero q.b.

Procedimento per il nostro succulento piatto dai sapori alsaziani

Per cominciare, inizia a preparare un trito di aglio e cipolle e soffriggi questo preparato in padella, riempiendola di olio extravergine d’oliva. Porta avanti la cottura per alcuni minuti quindi aggiungi i crauti, mescolando e sfumando con il vino bianco. Fai quindi evaporare il vino e addiziona la carne di maiale e la salsiccia tagliate a pezzettini.

Cuoci per bene e aggiungi il brodo vegetale in una quantità che ricopra completamente i crauti e la carne. Aggiungi in ultimo un pizzico di sale, uno di pepe, metti il coperchio alla padella e cuoci per 90 minuti, ogni tanto mescolando. Trascorso il tempo, se vuoi portare in tavola un secondo ben caldo fumante, servilo subito ai tuoi ospiti o alla tua famiglia. Eventualmente, puoi accompagnarlo con una purea di patate. Buon appetito!