Come iniziare la giornata con un’ottima colazione? Ecco perché devi preparare la marmellata di limoni di Misya

Non sai cosa mangiare la mattina appena sveglia? Qualche fetta biscottata con la marmellata può essere un’ottima idea per iniziare la giornata. E puoi provare a prepararla tu stessa con i limoni, frutti disponibili tutto l’anno, seguendo le indicazioni della famosa food blogger Misya. Scoprirai anche i benefici di questi frutti.

La colazione è il pasto più importante della giornata, quello che permette di assumere le energie necessarie per iniziare a lavorare o a studiare. Sarebbe bene fare una colazione abbondante, nutriente e sana senza, comunque, esagerare. La marmellata è un alimento ideale, ammesso nella dieta anche secondo l’opinione dei nutrizionisti. Questo, certo, in piccole quantità, da spalmare preferibilmente su un paio di fette di pane integrale. Certamente esistono confetture maggiormente idonee a una colazione sana, che sono quelle fatte in casa. Dato che le marmellate industriali possono essere addizionate da zuccheri, conservanti e coloranti, sostanze che ne permettono la lunga conservazione. Ma che ne aumentano anche l’apporto calorico. Un esempio di marmellata naturale lo fornisce la food blogger Misya. Sul suo blog spiega, infatti, come prepararne una molto particolare e inconsueta, con i limoni.

Una confettura particolare e tanti benefici

Non è un classico come quella alle albicocche, ma la marmellata di limoni è buona e molto semplice da preparare. Assumere, poi, questi frutti di prima mattina può essere benefico per l’organismo. In particolare per il miglioramento del tratto intestinale, delle difese immunitarie, del fegato, depurato dalle tossine.

Il limone ha azione antibatterica e antinfiammatoria, è antistress e antidepressivo, stimola il metabolismo e la diuresi.

Ecco come iniziare la giornata con un’ottima colazione

Misya suggerisce una ricetta molto fresca della marmellata di limoni, a base di 1 kg di agrumi biologici e di 700 g di zucchero. Si dovranno lavare bene i limoni, pulirli con una piccola spazzola e affettarli a fette sottili, togliendo semi e parti esterne senza polpa. Le fette si dovranno mettere dentro una grande ciotola piena d’acqua per 2 ore.

Andranno quindi scolate e versate in una pentola piena di altra acqua. Si dovrà far bollire per 5 minuti quindi trasferire, insieme a metà acqua, in un’altra pentola in cui si aggiungerà lo zucchero. Si dovrà quindi cuocere per 40 minuti. Trascorso il tempo, la marmellata sarà addensata e pronta per essere trasferita in vasetti sterilizzati in vetro. Che dovranno essere chiusi ermeticamente e capovolti. Dunque, come iniziare la giornata con un’ottima colazione e cosa mangiare. Due fette biscottate integrali con spalmata sopra questa straordinaria marmellata di limoni, accompagnata da una tazza di tè.