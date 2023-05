Come si fa il tiramisù perfetto? Ecco 3 trucchi che lo rendono un dolce da leccarsi i baffi

Il tiramisù è un dolce freddo senza cottura tanto semplice da preparare quanto buono. Certo, per assemblarlo a regola d’arte bisogna fare attenzione. Ecco 3 trucchi infallibili che ti permetteranno di tirare fuori dal frigo un dessert impeccabile, di cui non resterà neanche una fetta a tavola.

Un dolce freddo è ideale da servire a fine pranzo o a merenda quando le temperature iniziano a salire. Potresti quindi provare a preparare un ottimo tiramisù, per raccogliere il consenso dei palati riuniti a casa tua. Questo dolce è apprezzato da molte persone ed è molto facile da preparare. Non bisogna, però, darne per scontato il risultato. Se non preparato adeguatamente, un tiramisù può non venire così bene come si crede. E lasciare un pessimo ricordo in chi lo ha assaggiato. Ecco, in particolare, 3 trucchi che rendono il tiramisù un dessert impeccabile.

Come si fa il tiramisù perfetto? Con i biscotti giusti

Se vuoi fare il tiramisù perfetto devi usare i biscotti giusti, che sono esclusivamente i savoiardi. Inutile pensare a varianti, solo i savoiardi sono i biscotti che assicurano un tiramisù impeccabile.

Questo perché hanno la consistenza giusta, sono friabili e assorbono alla perfezione i liquidi come il caffè, ingrediente indispensabile nel tiramisù. Usare i savoiardi eviterà inoltre al dolce l’effetto molliccio.

Prepara una crema densa

Vuoi servire ai tuoi invitati un tiramisù che non dimenticheranno mai? Allora ricorda che la sua composizione necessita di una crema densa. Troppo liquida lo rovinerebbe per cui, per procedere, può esserti utile conoscere la cosiddetta regola del 5.

Ossia usare 5 cucchiai di zucchero, 5 uova e 500 g di mascarpone per fare la crema. Questi ingredienti devo essere usati a temperatura ambiente. Il mascarpone va aggiunto a cucchiaiate, mentre gli albumi vanno montati a neve e incorporati dal basso verso l’alto. La crema, infine, va posta a riposo in frigo per mezz’ora prima dell’utilizzo.

Usa la teglia giusta

L’ultimo trucco che ti permetterà di ottenere un dolce incredibilmente delizioso consiste nell’usare il recipiente migliore per contenerlo. In questo caso, è la pirofila di vetro. Procurati un oggetto spesso, accogliente e piuttosto profondo, possibilmente in vetro temprato.

La pirofila di vetro è il miglior contenitore per il tiramisù perché permette la corretta verifica della bagnatura dei savoiardi. Quindi è molto meglio di una teglia in ceramica o in alluminio. Dunque, ecco come si fa il tiramisù perfetto. Ricordati di questi trucchetti per non sbagliare!