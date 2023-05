Efficace in pochi minuti il rimedio naturale per allontanare piccioni, merli e colombi da balconi e giardini

Efficace in pochi minuti il rimedio naturale per allontanare piccioni-proiezionidiborsa.it

La primavera porta uno dei suoi frutti più prelibati, quelle ciliegie che piacciono a grandi e piccoli. Molti alberi le offrono già ai loro proprietari, siano essi posti in giardino o in grandi orti. Eppure, questa bacca così golosa non attira solo noi essere umani, ma anche moltissimi volatili, in particolare merli e colombi. Per evitare che ci rovinino il raccolto, possiamo agire così.

Ovviamente, il problema non riguarda solo gli alberi di ciliegie. Balconi e terrazzi, ringhiere e sottotetti sono spesso invasi da questi uccelli che, con i loro escrementi, disturbano e sporcano ovunque. Solo chi possedesse dei gatti vedrebbe, probabilmente, il problema risolversi in maniera definitiva. Questi animali sono molto intelligenti. Si può ingannarli con CD, carta dell’uovo di Pasqua, spaventapasseri, ma, dopo un po’, riescono a prendere le dovute contromisure.

Efficace in pochi minuti il rimedio naturale della nonna contro i volatili

Come sappiamo, qualsiasi rimedio, anche quello all’apparenza più efficace, necessita di una costanza di applicazione per risultare davvero decisivo. Ovviamente, poi, bisogna anche tenere determinati tipi di accorgimenti e farlo tutto l’anno. Per esempio, se elimino le briciole della tovaglia sbattendola in giardino, è chiaro che alimento l’interesse di piccioni, merli e colombi.

Essi, non solo non saranno riconoscenti per questo nutrimento, ma tenderanno a trovarne dell’altro, per esempio le ciliegie o l’uva, lasciando poi dei ricordi del loro passaggio. Inutile sottolineare di cosa stiamo parlando.

Come allontanare piccioni, merli e colombi da giardini e balconi

Possiamo agire sull’organo olfattivo dei volatili per cercare di allontanarli da ringhiere, pavimentazione del giardino e davanzali. Ci basta preparare una soluzione che contempli due degli odori che peggio sopportano, ovvero peperoncino e cannella. Quelli che per noi, infatti, sono profumi, talvolta anche forti, ma positivi per il nostro olfatto, per gli uccelli sono assolutamente fastidiosi. Dotiamoci di un pentolino con un litro d’acqua, un paio di peperoncini piccanti e delle scaglie di cannella, molto più efficaci della semplice polvere. Facciamo bollire l’acqua, quindi tritiamo finemente il peperoncino, immergendolo insieme alla spezia originaria del Sud Est asiatico.

Lasciamo in infusione per una decina di minuti, filtriamone una parte, che andremo poi a mettere, una volta fredda, in uno spruzzino e versiamone un’altra in contenitori di plastica che andremo a posizionare dove sappiamo che i volatili sono soliti passare. La parte da vaporizzare dovrà essere costantemente usata, anche su muri e piastrelle, mentre quella liquida servirà da deterrente con l’odore che emanerà. Efficace in pochi minuti il rimedio naturale che terrà lontani i volatili dai giardini e dai balconi. Con peperoncino e cannella prepariamo questa soluzione e lasciamola evaporare nei luoghi in cui piccioni, merli, gazze e colombi solitamente vengono a infastidirci.