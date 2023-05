Addominali scolpiti e pancia piatta anche a 60 anni? I 5 esercizi più facili e meno faticosi in assoluto

Molti di noi credono che sia impossibile ridurre il girovita e scolpire gli addominali, superati i 60 anni. Ma come stiamo per scoprire non è assolutamente così. I 5 esercizi che seguono sono facili e poco faticosi e con un minimo di costanza potrebbero regalarci risultati sorprendenti.

Esiste solo una cosa che l’uomo non può ingannare: il tempo. Il corpo e la salute cambiano con il passare degli anni e una volta superati i 60 è sempre più difficile rimanere in forma. Difficile ma, come stiamo per scoprire, non impossibile. Possiamo ad esempio migliorare l’alimentazione e inserire nella dieta cibi utili a dimagrire e velocizzare il metabolismo. Oppure prendere spunto da star ultracinquantenni come Jennifer Aniston e provare i loro allenamenti. Ma c’è anche un’altra strada: quella di iniziare a fare esercizi facili e poco faticosi adatti anche a chi è poco allenato. I 5 che presenteremo fra poche righe sono perfetti e potrebbero regalarci addominali scolpiti e pancia piatta anche a 60 anni.

Alleniamo il traverso: il muscolo fondamentale per scolpire l’addome

Uno dei segreti per scolpire gli addominali e appiattire la pancia è quello di allenare il muscolo traverso. Pochi ne sottolineano l’importanza, ma è il vero “motore” dell’addome. Sia a livello muscolare che estetico. Tra tutti gli esercizi che esistono ce ne sono due facilissimi per intervenire su questa zona e sono adatti a ogni età. Entrambi sono da fare sdraiati supini. Proviamo a metterci in questa posizione con braccia e gambe distese e spingiamo l’ombelico verso il pavimento. Stiamo 15 secondi in tensione senza compensare con petto e spalle, rilassiamoci e ripetiamo 3 volte.

Sempre da sdraiati, pieghiamo le ginocchia e appoggiamo i piedi a terra. Ancora una volta proviamo ad appiattire l’ombelico aiutandoci con la respirazione. Rimaniamo fermi per 5 secondi e poi rilassiamo l’addome. Ripetiamo l’esercizio 3 volte e passiamo al successivo.

I due esercizi per gli addominali da sdraiati

I due esercizi per il traverso sono ottimi anche come riscaldamento. Una volta completati, possiamo aumentare la tensione. Rimaniamo supini e proviamo a stendere le gambe alzandole da terra. Da qui solleviamo leggermente busto e braccia e senza riscendere pieghiamo le ginocchia. Non smettiamo mai di respirare e ripetiamo per 10 volte.

Proseguiamo il nostro allenamento a terra mettendoci su un fianco. Da qui teniamo la testa appoggiata su un gomito e le gambe distese e parallele. Trovata la posizione, proviamo ad alzare l’anca e a rimanere fermi in sospensione per 15 secondi. Da fare due volte per lato.

Addominali scolpiti e pancia piatta anche a 60 anni? Basta una sedia

Per l’ultimo esercizio avremo bisogno soltanto di una comunissima sedia. Sediamoci verso la punta della sedia e appoggiamo le mani ai lati dei fianchi. Da qui cerchiamo di avvicinare le ginocchia al petto mantenendo la schiena più dritta possibile. Dopo 10 secondi in questa posizione riportiamo giù le gambe cercando, se ci riusciamo, di non appoggiare i piedi al pavimento. 3 serie saranno più che sufficienti.

Chiudiamo con un consiglio. Nonostante gli esercizi presentati siano semplici e adatti a ogni età è sempre meglio farsi seguire da un allenatore accreditato e consultare il medico. Il fai da te andrebbe sempre evitato, soprattutto in presenza di patologie e problemi muscolari e articolari.