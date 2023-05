Vuoi perdere qualche chilo prima dell’estate? Ecco 2 idee per un pranzo veloce e leggero ma realmente sostanzioso

Mangiare solo insalate non è la soluzione giusta per dimagrire! Ti consigliamo due piatti completi e sazianti per perdere peso senza rinunciare al gusto.

Quando ti guardi allo specchio non ti piaci al 100% e vorresti perdere qualche chilo? Consolati, tante persone vivono la tua stessa situazione. Ora che andiamo in dirittura dell’estate, i vestiti diventano più leggeri e mettiamo sempre più in evidenza il nostro fisico. Questo potrebbe creare disagio, soprattutto a quelle persone che non sono totalmente in pace col proprio corpo. In questi casi, mangiare in modo corretto ed equilibrato è la chiave verso la soluzione.

È fatto noto che seguire un’alimentazione sana è fondamentale sia per la salute che per la nostra forma fisica. Iniziamo, quindi, a mangiare bene senza, però, averne l’ossessione. Nessuno è perfetto e nessuno si piace al 100%. Tendenzialmente siamo tutti un po’ critici con noi stessi, ma, ricordiamocelo, gli altri non ci guardano con gli stessi occhi coi quali ci guardiamo noi. Impariamo ad amarci già da ora, certamente cercando di migliorarci sempre. Leggi e prova le due ricette che seguono perché, oltre che leggere e salutari, sono assolutamente buonissime.

Vuoi perdere qualche chilo prima dell’estate? Ti suggeriamo un primo e un piatto unico perfetti per chi ci tiene alla propria linea

In fatto di alimentazione, se ne sentono di tutti i colori. Sembra che, anche in questo campo, nascano sempre nuove mode. Basti pensare, ad esempio, a Demi Moore e alla sua Raw Food, o alla dieta con cui pare che Christina Aguilera abbia perso 40 chili.

A dispetto di tutte queste novità che creano sempre pareri contrastanti, c’è una verità che pare essere condivisa da tutti. La regola generale con cui tutti gli specialisti sono concordi è quella di non esagerare, con nessun cibo. Ed ecco che le due ricette che stiamo per scoprire sembrano essere perfette sotto tutti i punti di vista.

Un primo piatto pronto in 10 minuti che amavano anche i nostri nonni

Il primo piatto che si può integrare benissimo in un’alimentazione sana ed equilibrata è la pasta con la crema di fagioli. Per prepararla per 2 persone dovremo semplicemente buttare in padella metà cipolla con un po’ d’olio, e poi versare in padella 250 grammi di fagioli. Potremo usare quelli già cotti per comodità.

Aggiungeremo, quindi, in padella 150 grammi di salsa di pomodoro e intanto metteremo a cuocere in acqua bollente 160 g di pasta. Scoleremo la pasta qualche minuto prima della cottura completa, e quindi frulleremo i fagioli con la salsa. Mischieremo tutto insieme e spolvereremo il tutto con del formaggio grattugiato. Il nostro piatto di pasta farà impazzire anche i più piccoli.

Chi prova questa ricetta non torna più indietro

Se vuoi perdere qualche chilo prima dell’estate, devi assolutamente provare questa ricetta. È ottima in qualsiasi stagione, perché è buonissima sia mangiata fredda che calda. Per due persone, dovremo tagliare a cubetti 200 grammi di tofu e poi infarinarli bene. Poi preparare una salsina con 3 cucchiai di concentrato di pomodoro, 3 cucchiai di salsa di soia e 1 cucchiaino di miele. Potremo diluire il tutto con un po’ d’acqua. Poi verseremo il tofu in padella con un po’ d’olio, lo faremo dorare e quindi lo condiremo con la salsina preparata precedentemente. Dopo qualche minuto di cottura, il nostro tofu saporito sarà pronto, perfetto per chi vuole ridurre il consumo di carne.

Ricordiamo, infine, che queste ricette valgono come idee da cui prendere spunto per chiunque voglia mangiare in modo sano ed equilibrato. In particolare, però, prima di intraprendere qualsiasi percorso di dieta, è importante consultare uno specialista che elaborerà uno schema pensato su misura per noi.