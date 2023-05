Fisico definito e asciutto dopo i 50 anni con l’allenamento e la dieta Raw Food di Demi Moore

Mantenersi in forma e sfoggiare un fisico invidiabile anche dopo i 50 anni non è utopia. Come altre grandi star di Hollywood, ecco qualche segreto per perdere peso e scolpire il corpo.

Non possiamo avere un fisico giovane per sempre, soprattutto a causa dei cambiamenti fisiologici, menopausa e metabolismo lento. Ma questa non può rappresentare una scusa per rimanere impassibili di fronte al proprio corpo che cambia. Soprattutto superati i 50 anni la tendenza è di lasciarsi andare, magari puntando solo sull’abbigliamento chic ed un make up che valorizza il viso. Pensiamo che sia impossibile riuscire a rimettersi in forma ed allenarsi con un obiettivo ben preciso. Di certo non possiamo ottenere nessun risultato se non cambiamo qualche cattiva abitudine e la sostituiamo. Per evitare di ingrassare bisogna tenere sotto controllo l’alimentazione e praticare un allenamento mirato, in linea anche con le nostre esigenze e problematiche. A qualsiasi età potremmo avere un fisico mozzafiato se ci impegniamo, come dimostrano tantissimi personaggi famosi.

Avere un fisico definito e asciutto dopo i 50 anni, ecco come ha fatto la nota attrice americana

Le star che posseggono ventre piatto e gambe da capogiro sono tantissime, come Sharon Stone, Monica Bellucci, Cindy Crawford che mantengono un corpo tonico invidiabile. Ognuna di loro ha più di un segreto di bellezza, che generalmente comprende alimentazione, attività fisica e beauty routine.

La nota attrice Demi Moore ha sempre sfoggiato una forma perfetta, come nel 1997 quando interpretò il capolavoro di Ridley Scott, Soldato Jane. Proprio in quella occasione sembrerebbe abbia seguito un durissimo e rigido allenamento dei Marines, ammettendo di aver incontrato non poche difficoltà. L’affascinante attrice ha anche passato un periodo di fragilità, raccontato nel suo libro Inside out, ma nonostante tutto la sua bellezza è davvero indiscutibile. Ma come fa ad avere un fisico definito e asciutto dopo i 50 anni? I suoi pasti prevedono sempre delle verdure fresche che mangia preferibilmente crude, come nella dieta Raw Food. In questo particolare regime si possono marinare gli alimenti ma anche cuocerli al vapore, anche per non disperdere i nutrienti. Quindi mangerebbe molti ortaggi e frutta, utili anche per fare il pieno fibre, accompagnati da cibi proteici magri, come carni bianche, legumi e formaggi magri.

Scolpire e bruciare calorie

Per poter seguire una dieta è fondamentale prima fare le opportune analisi, stabilire i pasti con uno specialista, per bilanciare al meglio tutti gli ingredienti. Allo stesso modo anche per fare attività fisica non bisogna improvvisare, rischiando di fare male gli esercizi. Possiamo però camminare, fare cyclette e dei piccoli esercizi in casa, magari chiedendo consiglio prima ad un personal trainer. Come Demi Moore possiamo inserire nel nostro allenamento la danza, sua grande passione, insieme a qualche esercizio da fare tutti i giorni. Quindi lavoriamo sugli addominali con i crunch inversi e jack knife, da fare sdraiate a terra, e per finire 15 ripetizioni di mountain climb twist.