Libri da leggere in vacanza e in viaggio: ecco quello perfetto per te in base al tuo segno zodiacale

Quando andiamo in vacanza ci sono dei tempi vuoti da riempire, ad esempio quando stiamo sotto l’ombrellone o mentre ci muoviamo su qualche mezzo di trasporto. In certi casi non esiste modo migliore per distrarsi e rilassarsi che concedendosi un bel libro, sarà un modo di viaggiare anche con la fantasia. Spesso si è indecisi circa il libro da portare, ma in nostro aiuto può venire l’astrologia. Infatti, attraverso le caratteristiche del nostro segno zodiacale, saprà guidarci verso un titolo che potrebbe piacerci.

Scegliere un libro spesso è un’impresa ardua. Oltre a doverci orientare tra i vari generi letterari, ci troveremo alle prese con tantissimi titoli e autori. Quando non si hanno le idee chiare c’è il rischio di lasciarsi attirare semplicemente dalla copertina e poi magari incappare in un libro che ci risulterà noioso. Tanto più che la bellezza di un libro è spesso soggettiva. Dovremmo quindi cercarlo in base alle nostre caratteristiche e in questo ci può fornire un valido aiuto l’oroscopo.

Libri da leggere in vacanza e in viaggio, quale scegliere e che ti piacerà

L’Ariete, che si trova dinanzi a un periodo non facile, ha bisogno di una storia appassionante in un’ambientazione affascinante e personaggi dal carattere forte, proprio come lui. A conquistarlo potrebbe essere un romanzo storico di spessore quale Notre Dame de Paris di Victor Hugo.

Il Toro invece ricerca qualcosa che lo trasporti all’interno di una trama che lo rassereni con la solidità dei valori dei propri protagonisti. Libro da leggere assolutamente è Jane Eyre di Charlotte Brontë.

I Gemelli adorano i misteri e tutto ciò che è in grado di sorprenderli, d’altronde loro stessi sono spesso imprevedibili. Consigliato per loro puntare su un famoso romanzo horror, Shining di Stephen King li inchioderà letteralmente.

Chi ha a che fare con un Cancro ne conosce bene la capacità introspettiva e l’abilità che ha nell’analizzare i propri comportamenti e quelli degli altri. Quale genere migliore per lui, dunque, se non uno psicologico? Con Follia di Patrick McGrath va a colpo sicuro.

Quando pensiamo al Leone, impossibile non collegarlo alla fierezza e all’orgoglio, nonché alla sua voglia di emergere e di vendetta. Gli verrà spontaneo immedesimarsi nelle trame di Edmond Dantès de Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Nel momento positivo che sta vivendo gli darà davvero la carica.

È cosa nota che il segno zodiacale più perfezionista e puntiglioso dello zodiaco sia la Vergine. La sua attenzione ai dettagli lo rende particolarmente propenso ai libri gialli, dove non si lascia sfuggire nulla e si diverte nelle investigazioni. Un cult del giallo come Dieci piccoli indiani di Agatha Christie lo entusiasmerà sicuramente.

Dimmi di che segno sei e ti dirò il libro che fa per te

La Bilancia è caratterizzata da diplomazia, compromessi e dalla sua perenne ricerca di equilibrio. Proprio per questo nella lettura ricerca storie opposte, ossia dominate da sentimenti che non si possono tenere a bada. Libro del cuore, Le affinità elettive di Johann Wolfgang von Goethe.

Da irriverente e pessimista qual è, lo Scorpione troverà pane per i suoi denti negli sfaccettati racconti di Storie di ordinaria follia di Charles Bukowski. Facilmente si sentirà sulla stessa lunghezza d’onda di questo moderno scrittore maledetto che punta il suo occhio critico sulla società.

Il Sagittario vive con noia l’ordinarietà e ricerca continuamente nuove avventure per riceverne stimoli. Nessun genere lo potrà elettrizzare di più rispetto a quello fantasy. Ebbene, se non ha ancora letto la trilogia de Il signore degli anelli di J.R.R. Tolkien deve assolutamente recuperarla.

Razionalità e responsabilità sono le regole base che orientano il Capricorno durante le sue giornate. Nella lettura però trova uno spazio di evasione. Un libro come Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, che parla di una fuga dalla realtà, lo aiuterà a scaricarsi.

A entusiasmare l’Acquario può essere solo una storia davvero originale ed estrosa, insomma che gli assomigli. Il visconte dimezzato di Italo Calvino lo divertirà davvero un mondo.

Concludiamo con i Pesci, dallo spirito sensibile, romantico ma molto inquieto. Madame Bovary di Gustave Flaubert ha una protagonista che li farà sentire meno soli.

Dunque, ecco i libri da leggere in vacanza e in viaggio per ogni segno zodiacale.