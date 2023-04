Dimagrire e rimettersi in forma per la prova costume: Christina Aguilera con questa dieta ed esercizi ha perso 40 kg

Capita di ingrassare e non riuscire a mantenere il proprio peso forma, tanto più durante l’inverno, e di trovarsi in vista della bella stagione con qualche kg in più. C’è chi sta bene ugualmente con sé stesso e chi invece non vede l’ora di smaltirli. Una buona abitudine quest’ultima, perché in campo non entra solo l’autostima ma soprattutto la salute. La ricetta di una linea perfetta consiste in un’alimentazione corretta e nel movimento. Due ingredienti applicati anche dalla cantante Christina Aguilera, che è dimagrita dopo un considerevole aumento di peso: ecco come ha fatto.

Siamo abituati perlopiù a vedere i Vip sempre in forma smagliante, come se fossero una categoria distinta dalla gente comune. Eppure, anche loro aumentano di peso, talvolta anche in modo considerevole. La cantante Christina Aguilera per buona parte della sua carriera ha sempre mostrato un fisico impeccabile e un vitino stretto. In tempi recenti però, probabilmente a causa delle sue gravidanze, era ingrassata e sarebbe arrivata a sfiorare i 90 kg nonostante i suoi 1,57 cm di altezza.

Un cambiamento che in realtà ha vissuto con forte sicurezza di sé, nonostante le rigide regole dello star system. Oggi non ha rinunciato alle sue forme prosperose e sfoggia un fisico curvy da valorizzare con il giusto abbigliamento. Però è comunque molto dimagrita, il suo peso sarebbe tornato ad aggirarsi sui 50 kg. Sebbene qualcuno abbia ipotizzato vi sia dietro la chirurgia estetica, la cantante avrebbe rilasciato numerose dichiarazioni circa le modalità impiegate. Secondo quanto dichiarato, responsabile sarebbe l’accoppiata alimentazione equilibrata più allenamento. Vediamo nello specifico quali abitudini ha adottato.

L’esempio di Christina Aguilera per dimagrire e rimettersi in forma per la prova costume

La cantante si allenerebbe costantemente e frequentemente durante la settimana. Praticherebbe e adorerebbe lo yoga, una pratica che consentirebbe non solo di bruciare calorie stimolando il metabolismo. Ma anche di tonificare la massa muscolare. A tal proposito, altri esercizi per rassodare il fisico sarebbero anche quelli praticati da Sabrina Salerno.

Nelle sue sessioni l’Aguilera dedicherebbe largo spazio poi a una grande quantità di addominali, sollevamento pesi per rafforzare il bicipite, esercizi a corpo libero per braccia e tricipiti ed esercizi cardio. Utilizzerebbe inoltre le fascette fitness per aumentare l’intensità del suo allenamento sui punti da rassodare. L’Aguilera sarebbe molto ghiotta di cibo spazzatura, ma avrebbe adottato un regime alimentare equilibrato e ricco di nutrienti. Si tratta della cosiddetta dieta arcobaleno o dei 7 colori.

Un pieno di sostanze benefiche

La dieta arcobaleno si basa su un largo consumo di frutta e verdura. Ogni giorno la cantante consumerebbe 5 porzioni di questi alimenti, ma tutti di uno specifico colore. Infine, nel weekend li mescolerebbe tra loro, ottenendo l’effetto arcobaleno. Una nutrizione che, oltre a essere utile per dimagrire e rimettersi in forma per la prova costume, assicurerebbe anche le sostanze necessarie all’organismo. Come riportato da Fondazione Veronesi, ogni colore avrebbe determinate caratteristiche benefiche. Gli alimenti di colore verde, come insalata, kiwi, cavolo, ecc., conterrebbero vitamina C, acido folico, magnesio e betacarotene. Prodotti gialli, quali limone, zucca, mais, fornirebbero vitamina C, flavonoidi, potassio e betacarotene.

I blu – viola, oltre ad alcune sostanze già viste, sarebbero ricchi di antocianine che avrebbero un ruolo importante nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, nonché come antiossidanti e antinfiammatori. Sarebbero quindi presenti in melanzane, mirtilli, more, fichi, uva nera. Le antocianine le conterrebbero anche gli alimenti rosso/arancione, ossia fragole, ciliegie, pomodori, peperoni, che avrebbero anche licopene. Infine, alimenti come mele, sedano, cipolla, cavolfiore, di colore bianco, presenterebbero selenio, potassio, polifenoli, flavonoidi e vitamina C.

Sarebbe importante dunque variare i colori per assicurarsi tutte le sostanze. Accanto a frutta e verdura l’Aguilera poi consuma anche pollo, formaggi e pesci magri. Naturalmente, se vogliamo cominciare una dieta sarà bene consultare un nutrizionista, ma teniamo presente che mangiare tanta frutta e verdura variandone i colori sarebbe una scelta salutare.