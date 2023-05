Vuoi rimanere fresca anche quando sudi? Prova questi spray profumati e scopri la fragranza preferita di Meghan Markle

Ecco la soluzione ideale per contrastare il sudore sotto le ascelle, e non solo, durante le giornate estive più calde.

I primi caldi preannunciano finalmente l’arrivo dell’estate e la fantasia corre veloce pronta a pianificare le prossime vacanze. Tuttavia gli scogli da superare prima di arrivare al meritato relax sono diversi, dalla prenotazione alla preparazione della valigia, fino alla corsa in aeroporto. Ma le alte temperature mettono l’accento anche su una serie di questioni che hanno a che fare con la sfera del benessere personale. C’è chi è pronto a fare la scorta di integratori vitaminici e a scongiurare la pressione bassa e chi invece ha problemi di diverso tipo. Ad esempio, è molto probabile che se sei fuori forma ti possa sentire a disagio nel momento in cui fa caldo e devi vestirti leggera. È anche vero che leggero non è per forza sinonimo di corto: puoi puntare su vestiti lunghi e ariosi o bermuda al posto degli shorts.

Detto questo, c’è un altro problema che ci accomuna tutti quando comincia a fare caldo: il sudore. Le ascelle puzzolenti sono un altro grande motivo di disagio e anche se cerchi di prevenire con un abbondante velo di deodorante non sempre funziona. Senza contare che il sudore non coinvolge appunto solo la zona delle ascelle, ma nelle giornate più roventi siamo appiccicaticce da capo a piedi. In ogni caso, se vuoi rimanere fresca anche quando sudi non perderti questi spray profumati economici e disponibili anche online.

Fragranze per tutti i gusti

A dispetto di quanto potresti pensare, l’acqua profumata ha molteplici vantaggi, che non si riducono al solo aroma piacevole con cui ti avvolge. Nella maggior parte dei casi, infatti, questi spray sono idratanti: ne consegue che la pelle risulta poi più morbida e rinfrescata.

Inoltre, pochi lo sanno ma questi prodotti si possono vaporizzare anche sui capelli. Gli spray profumati hanno costi molto accessibili, anche se poi chiaramente dipende dalla marca a cui si fa riferimento. Infine, è quasi impossibile non trovare un aroma che ti piaccia, perché ce n’è davvero per tutti i gusti: scopriamo quali.

Vuoi rimanere fresca anche quando sudi? Devi assolutamente provare questi spray profumati al sapore di mare

Cominciamo dalle fragranze fruttate, proponendo in prima battuta l’acqua profumata alla ninfea e mandarino di Bottega Verde. In alternativa, opta per la fragranza agrumata e floreale di Clarins o scegli Bare Vanilla di Victoria’s Secret, con panna montata e legno di cashmere.

Spostiamoci adesso sui profumi marini: prova Tesori D’Oriente, che unisce la frizzante fragranza marina a quella più morbida dei fiori di loto. Se poi ti piace il profumo del mare non puoi assolutamente perdere Fiore dell’Onda di Erbolario, con estratti di ninfea blu e alga nori. Tra l’altro, anche Meghan Markle ha una passione sfrenata per le fragranze che ricordano il mare. La sua preferita è il profumo di Jo Malone: Wood Sage & Sea Salt. È un profumo molto fresco e romantico, ispirato alla costa inglese, alla salsedine e ai legni ricoperti di muschio con sentore di salvia.