Vuoi impiattare un piatto gourmet? Ecco le salse e i fiori che dovresti utilizzare

Quando ci dilettiamo in cucina per la riuscita di pietanze squisite non deve mancare assolutamente anche l’estetica.

È vero che un libro non va giudicato dalla copertina ma è altrettanto vero che avere difronte un piatto con una bella presentazione fa la sua figura. Infatti proprio per questo andiamo a conoscere tutti i segreti per colpire gli ospiti a cena.

Quali sono i fiori più consigliati

Quando andiamo a preparare la composizione di un piatto è fondamentale anche saper scegliere le sostanze giuste da utilizzare. Ci dovrà essere un equilibrio tra colori, odori e sapori. Tra i più consigliati ci sono i fiori o i germogli. Ricordiamoci di fare attenzione a quali scegliamo perché non tutti si possono mangiare. È importante anche sapere che quel fiore non è stato attaccato da pesticidi o altro. Tra i fiori che si utilizzano di più ci sono la lavanda e la rosa.

Vuoi impiattare un piatto gourmet? Ecco le salse e i fiori più consigliati per un piatto colorato

La lavanda e la rosa vengono consigliate soprattutto per impiattare un risotto. Nella cucina gourmet il risotto è un piatto base e gli chef si divertono a creare delle decorazioni particolari. Ad esempio per un risotto alle fragole, che si presenterà di colore rosso, una rosa rossa che guarnisce il piatto fa la sua figura. Un altro fiore consigliato è anche la calendula. Al sapore è leggermente piccante, dunque chi non è amante del piccante è meglio che non la sceglie. La calendula viene aggiunta in particolar modo ai primi piatti.

Con cosa guarnire le zuppe e le insalate

Anche una semplice zuppa di legumi può diventare un piatto gourmet se si utilizzano i materiali giusti. Il fiore consigliato in questo caso è il garofano ma anche l’aneto. In questa modalità di cucina è importante saper mettere le giuste dosi, che non dovranno essere eccessive. Anche con i fiori non bisognerà esagerare, altrimenti andiamo ad alterare il gusto del piatto. Per quanto riguarda le insalatone fresche, invece, adatte all’estate possiamo aggiungere come fiore le violette. Con il loro colore acceso e molto primaverile/estivo, donano un tocco di classe al piatto. Sembrerà assurdo ma è proprio il colore del piatto che spesso colpisce il cliente. Per questo motivo è importante presentare sempre una pietanza ricca di colori ma anche gusti.

Le salse

Non solo i fiori sono utilizzati per guarnire i piatti ma anche le salse. Tra queste possiamo nominare la salsa ai funghi porcini, ideale per accompagnare e rendere particolare un secondo piatto a base di carne grigliata. È ottima anche per impiattare una buonissima polenta calda. Per piatti a base di frutti di mare potremmo preparare una deliziosa salsa ai crostacei, ad esempio ai gamberi. Dunque se vuoi impiattare un piatto gourmet non dovresti assolutamente rinunciare a questi consigli!