Il secondo piatto delizioso di Bruno Barbieri per Masterchef fa leccare i baffi

In Italia possiamo vantare di tantissimi chef che sono veramente bravi nel loro lavoro. Da Alessandro Borghese fino ad arrivare a Barbieri, per poi continuare, abbiamo tanta scelta e tante cucine diverse tra di loro. È questa la particolarità della cucina gourmet. Ognuno porterà del suo in ogni piatto e delle caratteristiche che sono uniche.

Proprio per questo motivo oggi conosciamo alcune delle ricette di Bruno Barbieri che ha fatto per Masterchef Italia.

Cos’è Masterchef Italia?

Masterchef è un programma televisivo che va in onda su Sky, dove giovani ragazzi con età superiore ai 18 anni mostrano a famosi chef, come anche Barbieri, il loro talento in cucina. Cosa si vince? Si vince un assegno da 100.000 euro in gettoni d’oro, che serviranno d’aiuto per poter aprire una propria attività commerciale.

Il secondo piatto delizioso di Bruno Barbieri e quale contorno si può abbinare

Ritornando alle ricette di Barbieri, possiamo partire direttamente con un secondo molto delizioso: il pollo in umido.

Ingredienti

Per fare questa ricetta è necessario avere:

4 cosce di pollo;

4 salsicce;

q.b. di pomodorini;

150 g di pancetta;

concentrato di pomodoro;

1 carota piccola;

sedano, aglio, zafferano, olio, sale e pepe;

½ l di brodo di carne;

1 cipolla.

Procedimento

La prima cosa da fare sarà il soffritto. Tagliamo finemente la carota, il sedano e la cipolla. Aggiungiamo in una padella un po’ di olio e lasciamo soffriggere. Non appena saranno dorati possiamo aggiungere le coscette di pollo. Lasciamo cucinare un po’. Nel frattempo leviamo la pelle dalla salsiccia e la tagliamo a dadini. Andiamo ad aggiungere quest’ultima al pollo. Adesso, se si vuole, si potrebbe anche sfumare con un po’ di vino bianco. Successivamente andiamo ad aggiungere i pomodorini, 2 cucchiai di concentrato di pomodoro e lo zafferano. Mescoliamo il tutto e lasciamo in cottura per circa 10 minuti.

Ora sarà il momento di mettere il brodo. Copriamo e cuciniamo per circa 30 minuti. Questo tempo è indicativo. Se ci sarà bisogno di aggiungere altro brodo perché il precedente si è asciugato tutto si è liberi di farlo. Si aggiusta poi con sale e pepe e si continua la cottura. Una volta che il tutto sarà pronto possiamo servire.

Il contorno da abbinare

Questo secondo piatto è perfetto se abbinato a un contorno di verdure saltate in padella con un po’ di pane grattugiato e peperoncino. Anche in questo caso prepariamo un piccolo soffritto con uno spicchio d’aglio, si aggiunge la verdura e successivamente si mette un po’ di peperoncino. Per i non amanti del piccante va bene anche senza. Si aggiunge poi il formaggio grattugiato e il pane e si lascia rosolare un po’. Guarnire il tutto, una volta tolto dal fuoco, con un giro d’olio EVO a crudo. Ecco quale sarebbe il secondo piatto delizioso di Bruno Barbieri, semplice e si può preparare tranquillamente anche in casa.