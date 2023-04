Negli ultimi tempi la cucina gourmet sta prendendo sempre più piede in Italia. Effettivamente è un’esperienza che almeno una volta bisogna provare.

La cucina, come altre cose, può essere vista e definita proprio come un’arte. Mescolando insieme odori e sapori che magari sembrano in contrasto, potrebbe uscire fuori veramente un piatto unico. Oggi vediamo qualche piatto gourmet anche di qualche Chef famoso.

Cos’è la cucina gourmet

Per gourmet si intende la ricerca del gusto. Solitamente chi sceglie questa tipologia di cucina è perché gli piace sperimentare nuove cose e sapori nuovi. Una delle particolarità della cucina gourmet sono proprio le porzioni. Queste non saranno abbondanti come un pranzo o cena normale, ma saranno dei semplici assaggini.

Quali piatti gourmet possiamo trovare nella Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo più ricetta speciale

Tra gli chef emergenti, anche della cucina gourmet, possiamo nominare Antonino Cannavacciuolo, conosciuto anche per la sua partecipazione a qualche programma televisivo. Nel suo ristorante Villa Crespi, si possono degustare molte prelibatezze e piatti veramente buoni.

I piatti di Antonino Cannavacciuolo

Tra questi possiamo dire essere presente il tonno vitellato. In questo piatto vediamo un piccolo pezzo di tonno crudo adagiato su un letto di brodo di carne. C’è chi penserà che l’accostamento carne/pesce non sia uno dei migliori, ma quando si va a fare un’esperienza del genere bisogna mettere da parte i pregiudizi e assaggiare tutto. Il tutto sarà guarnito con qualche fiore a scelta dello chef.

Un altro piatto che fa veramente leccare i baffi in questo ristorante sono gli scampi alla pizzaiola. In questo piatto verrà utilizzato il pomodoro che viene cotto in mancanza di ossigeno. Successivamente viene messo un battuto di olive che dà un sapore molto deciso al piatto. Gli scampi crudi e poi lo chef crea una salsa alla provola affumicata che dona un contrasto indimenticabile.

Pasta e pane insieme: si può

Un piatto che viene molto richiesto e anche cucinato spesso da noi a casa, sono le linguine con calamaretti e salsa di pane. Per fare la salsa di pane sono necessari:

200 g di pane di segale;

2 scalogni;

6 ciuffi di timo;

1 l brodo di pollo;

uvetta e noci;

sale, pepe, olio e vino bianco per sfumare.

Come possiamo ben notare per riprodurre la salsa di pane servono pochi ingredienti. Proprio per questo motivo la si può fare tranquillamente a casa se si vuole fare una cena gourmet e sorprendere gli invitati. Basterà tostare a cubetti il pane di segale nel forno. Successivamente si va a rosolare il timo e gli scalogni con un po’ di olio. Si aggiunge successivamente il pane, il vino e il brodo di pollo. Si lascia riposare un po’ e quindi si passa tutto nel mixer insieme all’uvetta e alle noci. Poi si aggiusta di sale e pepe, e la nostra salsa è pronta per essere degustata. Ed ecco quali sono i piatti gourmet che possiamo trovare nella Villa Crespi. Ci sembra un’esperienza da fare.