I cibi che ti fanno perdere peso più rapidamente. Ecco i preferiti da Jessica Biel e Kim Kardashian

Si avvicina l’estate e la prova costume ci attende. Come fare a presentarsi in spiaggia con un fisico adeguato? Ci sono alcuni cibi che fanno perdere peso più rapidamente degli altri. Il segreto è che spezzano il senso di fame. Anche i Vip come Jessica Biel e Kim Kardashian vi prestano attenzione, con evidenti risultati.

Quando si ha voglia di perdere peso si comincia a mangiare di meno e semmai nutrirsi dei cibi sbagliati. Proprio per evitare di cucinare, si rischia di mangiare tanti di quei cibi trasformati dall’industria alimentare da cui si ottiene invece si rischia di ottenere l’effetto opposto. Esiste invece una serie di alimenti che sono adatti per togliere il senso della fame e potrebbero esserci utili per aiutarci a dimagrire.

Quante calorie apportano i diversi alimenti all’organismo

Se ci sono delle sostanze che bruciano calorie, queste sono proprio le proteine. Le calorie danno energia al corpo ma servono anche per tutte le funzioni vitali del nostro organismo. Ogni alimento può fornire calorie all’organismo in maggiore o minore quantità. Ora il 30% delle calorie che provengono dalle proteine non è assorbito dal nostro corpo. Una bella porzione che potrebbe portare ad una certa perdita di peso.

Infatti dopo aver mangiato, il corpo ha bisogno di energia per digerire gli alimenti. Per digerire i carboidrati come pasta, pane o riso si bruciano il 10% delle loro calorie e per i grassi il 3%. Invece le proteine, per essere digerite, richiedono che il corpo ne bruci il 30%. Così dopo aver mangiato cibi proteici, solo il 70% delle loro calorie verrà assunto dal corpo, mentre il 30% sarà consumato per digerirle.

I cibi che ti fanno perdere peso più rapidamente come Jessica Biel e Kim Kardashian

Come è noto le proteine sono contenute nella carne, nel pesce e nei vegetali. Poiché la digestione delle proteine richiede più tempo, ecco che si può tenere a bada il senso di fame. Si è visto infatti che le persone che consumano un 30% di proteine nella loro alimentazione, sentono di meno l’esigenza di mordicchiare qualche cosa. Inoltre si è notato che sono meno soggette alla voglia di zucchero, alimento meno indicato in una sana alimentazione.

L’attrice Kim Kardashian può sfoggiare un fisico perfetto grazie alla sua dieta che prevede un limitato apporto di carboidrati e una certa quantità di proteine. Anche Jessica Biel segue una dieta che mette al bando il glutine e fa largo uso di proteine animali della massima qualità. Bisogna però anche fare attenzione a quelle sostanze chimiche che fanno ingrassare, come scoperto recentemente.

Quali alimenti proteici scegliere

Ora esistono diversi tipi di proteine di origine animale e di origine vegetale. La cosa migliore sarebbe consumare quelle di origine vegetale, perché la carne soprattutto se rossa va limitata. Un eccessivo consumo di carne rossa è legato al rischio dell’insorgenza di tumori. I medici perciò consigliano di consumarla una o due volte a settimana. Invece, le proteine contenute nei vegetali come i legumi possono essere consumate tranquillamente.

Se perciò avessimo necessità di ridurre il senso di fame durante la giornata, potremmo orientarci sulle proteine vegetali. I cibi che ti fanno perdere peso più rapidamente sono quelli ricchi di proteine, quelle che vengono assorbite più lentamente. Riescono così a dare un buon senso di sazietà al corpo e inoltre non fanno male.

Le proteine vegetali le troviamo nei fagioli, piselli, azuki, lenticchie, ceci. Ma oltre ai legumi le proteine le troviamo anche in mandorle, noci e farro. Gli alimenti che contengono più proteine vegetali sono la soia, il tofu, la quinoa e il seitan.

In ogni caso è sempre meglio consultarsi con il proprio medico per i consigli più opportuni al proprio caso.