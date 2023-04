TIME100, le persone più influenti del 2023 secondo la nota rivista

Anche quest’anno il TIME ha stilato la classifica delle 100 persone più influenti. Tantissimi i nomi tra cantanti, attori, sportivi, imprenditori e anche politici. Ecco alcuni nomi di quelli che saltano subito all’occhio.

Come ogni anno tra le classifiche non può di certo mancare quella del TIME con la sua TIME100. La lista delle persone più influenti del 2023 secondo la nota rivista. I nomi sono tantissimi e spaziano dal mondo dello spettacolo – cantanti e attori – fino ad arrivare a quello dello sport, del business e della politica.

Alcuni nomi sono ben noti. Infatti troviamo star della TV o del cinema a cui siamo abituati. Altri personaggi invece stanno vivendo in questo preciso momento l’apice della loro carriera. Non potevano dunque non essere inclusi nella classifica. Grande spazio al mondo sportivo con gli atleti che stanno diventando sempre di più dei veri vip. In Italia il caso Berrettini è forse uno dei più lampanti, come anche la Pellegrini che oggi è concorrente di Pechino Express. E poi gli imprenditori come ad esempio Elon Musk.

TIME100, le persone più influenti

Nella categoria Artists saltano subito all’occhio Michael B. Jordan che da poco ha diretto Creed III. Poi la comica e attrice Drew Barrymore, Aubrey Plaza, Salma Hayek Pinault e Lea Michele. La lista prosegue poi con Austin Butler e Colin Farrell.

Nelle icone invece troviamo Jennifer Coolidge, Ke Huy Quan, il Re Carlo III, Pedro Pascal. Ma poi abbiamo anche Doja Cat, Angela Bassett e Beyoncé. Tra gli sportivi troviamo invece Messi, Mikaela Shiffrin, Kylian Mbappé e Iga Swiatek. Largo spazio anche al mondo moda con Bella Hadid, la top model sorella di Gigi, e Thom Browne, stilista americano.

Tra i politici emergono invece il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz e anche il neo eletto Presidente della Nigeria Bola Ahmed. Ecco dunque alcuni nomi della lista, ma ovviamente il numero totale dei partecipanti è 100 e quindi sono tantissime le persone influenti del 2023 secondo il TIME. Personaggi tutti da scoprire, da seguire e che ci possono ispirare.