Vuoi fare un pieno di vitamine? Prova con la spezia antiossidante che aiuta il cuore, amatissima in cucina da Ornella Muti!

Cucinare in modo sano permette di sfruttare tutti i benefici degli ingredienti che utilizziamo. C’è una spezia, in particolare, che dovresti includere più spesso nelle tue ricette. Le sue proprietà nutritive sono eccezionali e sarebbe uno scudo per il cuore. Ecco di quale parliamo e perché anche Ornella Muti ha deciso di inserirla nella sua dieta.

Chi segue il gossip sa quante diete seguano le star per mantenersi in forma. Alcune sembrerebbero assurde e non proprio consigliabili, invece altre si potrebbero benissimo applicare. Dalle notizie recenti sembrerebbe che Ornella Muti si troverebbe benissimo con una tabella alimentare fatta su misura. E a quanto pare porterebbe ottimi risultati, visto il fisico asciutto e longilineo che mostra a 68 anni suonati!

Questo regime includerebbe determinati alimenti, tra cui le amatissime spezie. Una di queste la conosci bene, per il sapore e l’aiuto che può darti in tante preparazioni. Ma forse non sapevi che è anche una fonte incredibile di nutrienti e ideale se vuoi fare un pieno di vitamine.

Ecco cosa mangia Ornella Muti: la dieta della star

Molti se la ricorderanno al festival di Sanremo del 2022 con quell’affascinante abito nero e lo spacco da urlo lungo la coscia. Ornella Muti quella sera era uno schianto e rimane tuttora bella come poche. Dalle foto social, infatti, sembra non aver perso la forma e mantiene dannatamente bene la linea. Ma come fa?

Il segreto di bellezza starebbe in un’alimentazione controllata che seguirebbe con la figlia. Proprio quest’ultima avrebbe confessato in un’intervista il tipo di regime al quale entrambe si attengono. Sarebbe la cosiddetta dieta macrobiotica. In sintesi, si tratterebbe di promuovere il consumo di verdura e cereali e limitare l’uso di prodotti animali. La Muti sembrerebbe escludere anche i condimenti come olio e sale e ridurre l’apporto di carboidrati. E le spezie? Nessun dubbio, sono parte del menù. Soprattutto una, che sarebbe tra gli ingredienti a cui la Muti non riesce a rinunciare: la curcuma.

Se vuoi fare un pieno di vitamine metti in tavola la curcuma

La curcuma è un ingrediente che in cucina potrebbe tornarti molto utile. Aggiunta ai tuoi piatti li insaporisce e dona loro colore. Il rizoma assomiglia a quello dello zenzero, ma si riconosce per il suo arancione acceso. Parlando dei vantaggi per l’organismo, possiamo iniziare dalle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Ma è da tenere in conto anche il buon apporto di fibre, che abbatterebbero i livelli di colesterolo.

Da segnalare, poi, la presenza di vitamine E, C e del gruppo B, che migliorerebbero il metabolismo e accelererebbero lo sviluppo del sistema nervoso. In commercio la curcuma si può trovare sia secca, vicina alle altre spezie, che sotto forma di radice. Mettila nel carrello della spesa e usala per dare un tocco di gusto in più alle tue pietanze preferite!