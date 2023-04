Osteoporosi, 4 alimenti da evitare e 1 che fa la differenza come sa bene Gwyneth Paltrow

Osteoporosi, 4 alimenti da evitare come sa bene Gwyneth Paltrow-Dal profilo Instagram gwynethpaltrow

La giusta alimentazione può aiutare in caso di osteoporosi, patologia di cui soffre la madre di Gwyneth Paltrow. 4 cibi, in particolare, non dovrebbero essere inseriti nella dieta mentre uno sarebbe fondamentale.

L’osteoporosi è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia scheletrica sistemica, che si caratterizza per alterazioni e bassa massa ossea. La lotta contro questa malattia è conosciuta da molteplici persone in tutto il Mondo, tra cui fanno parte anche noti personaggi di Hollywood. Tra questi l’attrice Gwyneth Paltrow, che conosce bene la patologia poiché ne soffre da anni la madre.

L’attrice Blythe Danner, oggi ottantenne, soffre infatti da tempo di osteoporosi, precisamente dal periodo post menopausa. La malattia la espone al pericolo continuo di fratture ossee. Nella battaglia contro l’osteoporosi, l’alimentazione può giocare un ruolo cardine. Esistono, infatti, cibi più adatti di altri ad essere inseriti nella dieta di chi soffre di osteoporosi. Uno in particolare farebbe la differenza, mentre altri quattro sarebbero assolutamente da evitare a tavola.

Osteoporosi, 4 alimenti da evitare

L’osteoporosi provoca la perdita progressiva dei sali di calcio con il conseguente indebolimento dell’apparato scheletrico. Le ossa, dunque, possono sottostare al rischio di fratture, soprattutto per quanto riguarda le anche, il femore, i polsi, le spalle e la colonna vertebrale. Nella dieta è importante inserire cibi ricchi di calcio ma assolutamente va evitata l’associazione di questi ad alimenti ricchi di ossalati.

In particolare, per contrastare l’osteoporosi, 4 alimenti da evitare sarebbero le rape, i pomodori, gli spinaci e l’uva. Questi cibi, abbondanti di ossalati, potrebbero causare la dispersione dei sali di calcio e interferire in peggio con l’osteoporosi.

Lo yogurt come alimento fondamentale

L’assunzione quotidiana di calcio è molto importante per contrastare una patologia come l’osteoporosi. Verdure verdi, pesce azzurro, frutta secca, dovrebbero quindi comparire nella dieta insieme al latte e ai suoi derivati. In particolare, un alimento sarebbe molto importante: si tratta dello yogurt. Ricco di calcio e di iodio, assumerlo rinforzerebbe le ossa e aiuterebbe contro l’osteoporosi, riducendo il rischio di fratture.

Gwyneth Paltrow, che conosce bene questa patologia poiché, come detto, ha colpito la madre, ha inserito un vasetto di yogurt da 200 g nella sua dieta personale. Il suo piano alimentare a regime vegetariano flessibile prevede, infatti, il degustarlo quotidianamente come spuntino di metà mattinata. Detto questo, ricordiamo, però, che ogni modifica alla propria dieta va decisa da un medico specialista, in grado di valutare le condizioni di salute personali.