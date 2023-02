Vuoi aiutare il metabolismo e non ingrassare? Non serve la dieta, bastano questi 5 trucchetti

Ecco 5 semplici regole per non abbuffarsi a cena, evitando così di rallentare il metabolismo e di mettere su qualche chilo di troppo.

Quante volte ti è capitato di arrivare all’orario di cena tremendamente affamato e di rimpinzarti di qualunque cosa? Per molti potrebbe essere una situazione particolarmente frequente, per non dire costante, e i motivi sono diversi. Innanzitutto, lo stress accumulato durante la giornata lavorativa si fa sentire e non appena ti rilassi un attimo spesso si presenta sotto forma di fame. Per non parlare del fatto che molti saltano il pranzo per cause di forza maggiore e devono quindi compensare il mancato apporto calorico.

Ciò porta ad un circolo vizioso chiaramente controproducente perché, come è noto, abbuffarsi alla sera rallenta il metabolismo e fa prendere peso. In altre parole, il rischio di mettere su qualche chilo in più è dietro l’angolo: come fare quindi per evitarlo? Se anche tu vuoi aiutare il metabolismo e non ingrassare prova a tenere a mente queste 5 buone abitudini giornaliere.

Da colazione a sera

Per andare con ordine, partiamo proprio dal primo pasto della giornata: la colazione, appunto. Anche quando siamo in ritardo, cerchiamo di non evitarla: se proprio non riusciamo a farla a casa, portiamoci qualcosina in ufficio. Detto questo, molti sono abituati a fare una colazione dolce, a base di biscotti, merendine o altri cibi zuccherati. Ebbene, questi alimenti tenderebbero in realtà a favorire un celere ritorno della fame e a fare quindi continui spuntini fuori pasto.

Meglio dunque preferire una colazione salata, a base di cibi proteici che accrescono il senso di sazietà e aiutano il corretto funzionamento del metabolismo. Anche la frequenza con cui consumiamo i pasti è un fattore di rilievo nell’attività del metabolismo: ecco perché dovresti mangiare sempre alla stessa ora.

Vuoi aiutare il metabolismo e non ingrassare? Ecco cosa dovresti fare

Proseguiamo con altre tre regole davvero semplicissime da tenere a mente e applicare durante la giornata. Come già sai, è importantissimo abbondare con frutta e verdura durante i pasti. Oltre a fare il pieno di vitamine e sali minerali contro spossatezza e influenza, sono tantissimi i nutrienti che arrivano da frutti e ortaggi. Senza contare che frutta e verdura vantano generalmente un’alta percentuale di fibre, essenziali per contrastare il continuo senso di fame.

Come già anticipato, poi, vietato saltare non solo la colazione, ma anche e soprattutto il pranzo. Sarebbe bene mangiare un piatto completo, ma anche se avessi tempo solo per un panino, non è detto che non possa essere altrettanto sano. Infine, non sottovalutare l’importanza della merenda, che non è un capriccio, ma anzi rientra a pieno diritto tra i pasti fondamentali di una giornata. Il segreto per la merenda perfetta? La frutta secca, che si tratti di noci, mandorle, nocciole o altro. Grazie al loro apporto di fibre, proteine vegetali e acidi grassi essenziali, arrivare a cena non affamati sarà davvero un gioco da ragazzi.

In ogni caso, comunque, può capitare che la giornata sia davvero impegnativa e non ti consenta di rispettare queste semplici regole. Se così accade, cerca comunque di non abbuffarti a cena, ma di optare per piatti light, non per questo privi di gusto o sostanza.