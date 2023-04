Combattere le rughe del viso: il segreto è in questa meravigliosa crema low cost amata anche da Kate Middleton

Le rughe del viso sono inevitabili con il passare degli anni. Davanti allo specchio, ogni giorno che passa, notiamo segni di espressione più marcati, una mancanza di tono che prima non c’era o che, perlomeno, non era così evidente. Come possiamo correre ai ripari senza servirci della chirurgia estetica? La prevenzione conta molto, così come lo stile di vita. Ma un aiuto ci viene anche dalla natura, da una sostanza capace di ridurre le rughe molto amata dai Vip. Ecco quale.

Ma come fanno i Vip a mantenere sempre un aspetto radioso? Ce lo chiediamo spesso quando li vediamo in splendida forma e con la pelle liscia e luminosa anche dopo aver superato gli “anta”. Sicuramente curano con attenzione il corpo e l’alimentazione. Ma hanno anche i loro piccoli segreti, come questa meravigliosa crema che aiuta a cancellare le rughe e non costa nemmeno tanto.

La sostanza antirughe che ha conquistato i Vip

La sostanza così efficace nel combattere le rughe del viso si chiama spilantolo. È contenuta in una piccola pianta originaria delle foreste tropicali, l’acmella oleracea, che gli indigeni usano come anestetizzante per curare il mal di denti. L’estratto di questa pianta è una specie di botox naturale, capace di ricompattare la pelle e di aumentarne la densità. L’effetto più evidente è la distensione delle rughe, la morbidezza e l’elasticità della cute.

Agisce esattamente come il botulino, anche se rimane sostanzialmente un cosmetico. Secondo le aziende produttrici l’azione della sostanza è immediata. Il principio attivo, infatti, sarebbe in grado di ridurre nel giro di un’ora molte delle rughe presenti sul viso. Per questo l’acmella oleracea ha conquistato moltissimi Vip, a cominciare da Kate Middleton. La utilizzerebbero anche Michelle Obama, Leonardo DiCaprio, Madonna e Carla Bruni.

Creme effetto botox

Sono molte le creme in commercio che contengono l’acmella oleracea e spesso hanno prezzi molto accessibili. Andiamo a scoprirne alcune, ricordandoci tuttavia, prima di ogni acquisto, di consultare un dermatologo o un medico di fiducia.

Il prodotto più economico in vendita è il siero intensivo antirughe Argan e Amaranth di Dr. Scheller. Questo siero contiene insieme all’alcmella oleracea principi attivi di semi di amaranto, Argan e radice di legno dolce. Secondo la casa produttrice, aiuta a levigare la pelle e stimola la produzione di collagene. Costa mediamente 19,99 €.

Ha prezzi contenuti anche l’Helixextra siero di vipera con alcmella oleracea che combina l’effetto dello spilantolo con il siero di vipera, la bava di lumaca e l’aloe vera. Promette, secondo i produttori, di attenuare le rughe e di ridurre gli inestetismi della pelle rendendola più densa e luminosa. È venduta mediamente a 23,31 €.

Combattere le rughe del viso: i segreti di una pelle levigata

Il siero usato da Kate Middleton è Biotulin Supreme Skin Gel. Secondo le indiscrezioni, la principessa del Galles ne sarebbe entusiasta tanto da consigliarlo a Michelle Obama. L’azienda produttrice assicura un’azione immediata nella riduzione delle rughe, visibile già dopo 60 minuti. Costa mediamente 56,80 €.

Sempre a prezzi contenuti c’è un’intera linea di prodotti a base di spilantolo creata dall’azienda Spilantox. Creme, sieri e booster che sarebbero in grado di ridurre i segni del tempo in 15 minuti, secondo quanto dichiara la casa produttrice. Il siero costa mediamente 31,99 €, la crema notte 33,99 €.