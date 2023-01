Vuoi capire se stai bene coi capelli corti prima di tagliarli? Per non sbagliare usa un righello

Ogni tanto si sente la necessità di un cambio di immagine, cambio che parte dal rivoluzionare completamente i capelli. Un’operazione di cui si ha voglia ma verso la quale si nutre anche timore: e se il nuovo hairstyling non dovesse starci bene? D’altronde da un taglio netto non si torna indietro, se non dopo un bel lasso di tempo. Ebbene, da oggi puoi evitare di lanciarti allo sbaraglio e i conseguenti rischi. Infatti con un semplice trucchetto scoprirai quale taglio ti sta bene prima di andare dal parrucchiere.

L’aspetto della nostra capigliatura conta, se adeguata contribuisce a dare armonia al nostro viso e ci fa sentire meglio e belle. Al contrario un taglio sbagliato e che non ci dona, ci getta nello sconforto più assoluto. A tutte sarà capitato di uscire dal parrucchiere trattenendo a stento le lacrime per il risultato sgradevole riflesso nello specchio. Un’esperienza che certo nessuna vuole vivere, a tal punto che spesso ci si mantiene in una comfort zone creata dal medesimo taglio già collaudato e ripetuto nel tempo. Uscire da questo loop e rivoluzionare la forma della nostra chioma senza azzardi pericolosi è però possibile conoscendo una tecnica semplicissima.

Vuoi capire se stai bene coi capelli corti o lunghi? Ecco il trucco infallibile

Esiste uno stratagemma furbissimo tornato alla ribalta grazie a Tik Tok. Si stratta di un metodo messo a punto da Frieda, famosa azienda di prodotti per capelli e denominato regola dei 5,5 cm. Pochi e facili calcoli, fattibili anche da quanti hanno poca dimestichezza con la matematica, ci sveleranno finalmente la risposta tanto cercata.

Prima di tutto posizioniamoci davanti a uno specchio. Prendiamo dunque una matita, o un oggetto simile, e posizioniamola orizzontalmente al di sotto del mento. Teniamola ferma con la mano sinistra, mentre con la destra prendiamo un comune righello, di quelli contenuti negli astucci scolastici. Non dovrà essere troppo lungo, sarà sufficiente di un 15/20 cm.

Poggiamo il righello sulla matita fino a formare un angolo retto, ossia di 90 gradi. A questo punto dirigiamo il righello verso il lobo dell’orecchio, la parte rivolta dovrà essere quella che misura 0 cm.

Giunti a questo punto sarà sufficiente controllare la misura indicata sul righello laddove si interseca con la matita. Se inferiore a 5,5 cm un taglio corto ci starà divinamente. Nel caso invece superi tale soglia, sarà preferibile optare per un taglio lungo.

I numeri ottenuti infatti dipenderebbero dalla nostra mascella che influenzerebbe la forma del viso e di conseguenza il taglio migliore per noi.

Capire la forma del viso

Se vuoi capire se stai bene coi capelli corti o meno quindi devi adottare il metodo appena visto.

Per trovare l’acconciatura perfetta oltre alla lunghezza più adatta dovremmo scoprire anche gli ulteriori dettagli che ci donano. Per farlo dobbiamo osservare quale forma ha il nostro viso, soffermandoci su fronte, guance e mento.

Per un viso allungato a triangolo importante sarà dare volume ai capelli. Nel caso di viso rettangolare o rotondo per dare dinamicità ai lineamenti puntiamo su tagli dalle profonde scalature. Una faccia quadrata si potrà ammorbidire con una piega morbida a onde.

Se invece ovale siamo fortunate, si presta a quasi tutti gli styling.

Per dare luminosità fondamentale poi la cura generale dei capelli, shampoo, maschera e balsamo adatti non dovranno mai mancare.