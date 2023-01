Volume esagerato e addio ai capelli fini e piatti, ecco il trucco che devi provare

Capelli sottili e lisci come spaghetti si appiattiscono e allargano il viso. Per dare più volume alla radice le abbiamo provate tutte senza alcun risultato, fino ad ora. Scopriamo il trucco pratico e veloce per una chioma folta e voluminosa.

Capelli belli, lucenti e sinuosi come quelli delle star sono difficili da copiare per chi li ha sottili. I capelli fini sono estremamente lisci, non tengono alcuna piega mossa e si appiattiscono alla testa. Questo effetto non solo è un problema di stile per chi ama il volume, ma può anche farci sentire a disagio.

I capelli appiattiti in viso ci fanno sembrare più tozze e ingrandiscono otticamente il viso. Come rimediare senza utilizzare trattamenti costosi? Ecco il trucco che devi assolutamente conoscere.

Volume esagerato e addio ai capelli fini e piatti, attenzione all’asciugatura

Per dare volume ai capelli non basta fare una piega ondulata con boccoli o beach waves. L’asciugatura prima dell’acconciatura è fondamentale per poter dare l’illusione di capelli più folti e sinuosi. Se abbiamo i capelli tanto sottili bisogna concentrarsi soprattutto sulla radice. Perdere un po’ di tempo in più in questo punto ci garantisce un risultato ottimale. Una tecnica che si potrebbe utilizzare è quella di invertire il senso delle ciocche, aiutandosi con delle pinzette. Asciugando i capelli nel verso contrario a quello abituale il capello prenderà volume in un attimo.

Prima di passare all’asciugatura vera e propria, ricordiamoci sempre di eliminare più acqua possibile. Utilizziamo l’asciugacapelli con il getto piuttosto caldo e diamo una passata veloce. Ora siamo pronti per l’asciugatura e poi potremo passare al trucco vero e proprio.

Un solo prodotto per una chioma volumizzata fin dalla radice

Ora che abbiamo asciugato i capelli e dato un po’ di volume, la sfida vera è mantenerlo più a lungo possibile. Balsami, maschere e trattamenti alla cheratina possono appesantire alcune tipologie di capello e farci ottenere scarsi risultati. Ma un prodotto, nato per rimediare al problema dei capelli grassi che si sporcano facilmente è la nostra soluzione. Basterà utilizzare un po’ di shampoo secco e avremo risolto due problemi in uno.

Applichiamo lo shampoo secco direttamente sulla radice nella parte centrale posteriore della testa. Dividiamo in piccole sezioni i capelli e spruzziamone un po’ per ognuna, teniamolo in posa qualche minuto. Dopodiché con un panno leggermente umido eliminiamo l’eccesso per evitare che rimanga la classica patina bianca. Ora con la piastra, o ancora meglio, con spazzola e asciugacapelli, facciamo la nostra piega concentrandoci sulla radice. Diamo volume utilizzando il getto d’aria tiepido ed ecco fatto, capelli più voluminosi in poche mosse.

Così avremo un volume esagerato e addio ai capelli fini e piatti una volta per tutte. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di aggiungere qualche extension nella zona centrale posteriore della testa. Ma se non si scelgono di buona qualità, e quindi costose, il rischio è quello che si notino. Meglio provare questo trucco economico, il risultato è sorprendente!