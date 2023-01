Come mettere il balsamo per capelli? Sicuramente non in questo modo, se vuoi che funzioni!

Come mettere il balsamo per capelli-proiezionidiborsa.it

Non c’è niente di più piacevole, nella stagione invernale, di una bella doccia calda. Ma nel rituale dello shampoo, sei sicuro di seguire ogni step nel modo giusto? Pensa al balsamo: è nato allo scopo di districare i capelli e ammorbidirli. Se spesso fatichi in questa impresa, forse stai sbagliando qualcosa.

Applicare il balsamo sembra una cosa piuttosto semplice, in realtà pochi sanno che ci sono alcune regole da seguire, affinché funzioni. Ecco quindi come dire addio all’effetto crespo.

Dove si mette il balsamo per capelli

Se ti stai chiedendo quanto balsamo usare, che tu abbia i capelli grigi, biondi, ricci o lisci, devi sapere che questo dipende molto dalla lunghezza dei tuoi capelli. I capelli lunghi infatti avranno bisogno di una quantità maggiore di balsamo. Una cosa che puoi cominciare a fare, però, è smetterla di applicarlo sulle radici. Queste tendono ad accumulare più facilmente grasso e sebo, prodotti dal cuoio capelluto, per cui non serve che lo aiuti mettendo altro grasso sulle cute. Assicurati poi di lasciarlo agire almeno un paio di minuti, prima di risciacquare. Fin qui tutto bene, ma c’è un errore che tutti commettono sotto la doccia e che rende vano l’effetto del balsamo.

Come mettere il balsamo per capelli per togliere l’effetto paglia

In inverno è difficile fare lo shampoo con acqua fredda. Per questo ti consigliamo, per lo meno, di usare acqua tiepida, per evitare che la fibra del capello si danneggi col calore eccessivo. Scommettiamo che anche tu, come molti di noi, applichi il balsamo subito dopo aver risciacquato i capelli dallo shampoo. Ecco, smetti di farlo! Prima di applicare il balsamo è sempre meglio strizzare i capelli o, ancora meglio, tamponarli con un asciugamano. Questo perché l’acqua in eccesso diluisce il prodotto, rendendolo meno efficace. Stendi poi il balsamo da metà lunghezza dei capelli, fino alle punte.

Come sostituirlo con un rimedio fai da te

E se sei a corto di balsamo? In tal caso nessun problema, esistono tanti rimedi naturali contro i capelli secchi. Prepara un composto a base di polpa di banana, olio d’oliva, miele e aceto. Con questi ingredienti riuscirai comunque ad ottenere una chioma lucente e morbida. Se al posto del balsamo preferisci usare una maschera, ricorda di lasciarla agire più a lungo e di non abusarne: i capelli risulterebbero appesantiti, col passare dei giorni. Per stenderla, meglio procedere a ciocche, per essere sicuri di aver raggiunto tutta la capigliatura.

Per completare il trattamento, sciacqua i capelli con acqua fredda, che chiuderà le cuticole e tratterrà il nutrimento nelle fibre. Ecco come mettere il balsamo per capelli per averli idratati e lucenti e dire addio all’effetto crespo, che compare subito dopo la piega. Non dimenticare di idratare e nutrire i tuoi capelli anche con lozioni e creme a secco. I tuoi capelli ti ringrazieranno!