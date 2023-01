A due ore di volo dall’Italia c’è una città spagnola che ti scalderà il cuore tra arte e buon cibo

Cerchi una meta suggestiva e non lontana per le prossime vacanze? A pochissima distanza dall’Italia c’è una città della Spagna meravigliosa. Tra cultura e tante opportunità saprà regalarti un weekend perfetto come quello che immaginavi. Ecco di quale si tratta e come raggiungerla.

La Spagna è una terra ricca di fascino e dai mille volti. Se le coste e le mete calde attirano in estate frotte di turisti, l’entroterra non è di certo da meno. Proprio a metà strada tra Barcellona e la capitale Madrid si trova la meta che stavi aspettando. Un centro culturale dall’anima antichissima che con le sue attrattive ti farà restare senza fiato. Il suo nome è Saragozza.

È solo a due ore di volo dall’Italia e perfetta per passare 3 giorni in Europa

Saragozza è una città gioiello. Passeggiando per le sue vie e ammirando gli edifici respirerai un’aria di antichità. Le sue dimensioni sono notevoli, eppure si potrebbe definire a misura d’uomo. Il centro storico è una chicca tutta da scoprire. Qui potrai fare due passi in tranquillità per le zone pedonali e i viali alberati. Goditi lo stile architettonico delle costruzioni adiacenti, una su tutte il Palazzo dell’Aljafería. Eretto nell’XI secolo per le alte cariche islamiche, è ora sede del governo regionale.

A Saragozza spiccano anche musei di diverso genere. Il Goya è un’incredibile collezione di opere, seconda per prestigio solo al Prado di Madrid. A questo si aggiungono il Museo de Zaragoza sull’archeologia e le belle arti, il Museo degli Origami ispirato alla cultura giapponese e altri ancora. Tra le molte perle non potrai perderti nemmeno la cattedrale di San Salvador, costruita tramite la fusione di diversi stili artistici. L’ingresso è a pagamento e include la visita al Museo degli Arazzi. Infine, per le famiglie coi bambini c’è l’imperdibile Acquario che mette in mostra animali e piante dell’ecosistema fluviale.

La cucina locale

Oltre alle bellezze artistiche, Saragozza farà felici i buongustai con le sue specialità culinarie. Sono le prelibatezze della cucina spagnola, che fanno venire l’acquolina in bocca solamente a nominarle. Fermandosi in uno dei ristoranti o locali del centro potrai saziarti con un piatto di Ternasco (agnello arrosto). Oppure gustare un delizioso chorizo, la tipica salsiccia piccante, e dell’Ajoarriero (pesce condito con aglio e salsa al pomodoro). Se non sei un carnivoro affermato, potrai comunque apprezzare un buon piatto di uova con salsa di asparagi. O soddisfare il palato con un pezzo di Tronchon, il formaggio della casa.

Come si arriva

Saragozza è a due ore di volo dall’Italia. L’aereo è probabilmente il mezzo più comodo per raggiungerla, soprattutto se sai come risparmiare sul biglietto. Puoi prenderne uno diretto dall’aeroporto di Bergamo, oppure atterrare prima a Barcellona o Madrid. Da qui potrai noleggiare un taxi o un’auto; in alternativa potrai usufruire dei mezzi pubblici come l’autobus. Il clima a Saragozza non è eccessivamente freddo, nemmeno in inverno. Tuttavia, durante la notte le temperature potrebbero scendere parecchio. Per cui ti consigliamo di portare in valigia un bel giubbotto imbottito.