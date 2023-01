Addio fila alle Poste, adesso così puoi risparmiare tempo e prenotare il turno direttamente da casa

Il sogno di moltissimi è accedere a un ufficio postale e andare direttamente allo sportello senza fare la coda. Un sogno che da qualche tempo tutti possono realizzare grazie alla tecnologia. Infatti chi deve andare in Posta può prenotare il turno e saltare la fila molto facilmente. Scopriamo come.

Fare la fila non piace a nessuno, perché è un’inutile perdita di tempo. In genere l’italiano associa il pensiero della fila agli uffici pubblici ma anche alle Poste. Alzi la mano chi non ha mai fatto una fila in un ufficio postale. Ma da qualche tempo è possibile saltare la fila grazie alla tecnologia e in particolare grazie alla app di Poste e a Whatsapp.

La tecnologia di Poste al servizio dell’Utente

Oggi gli uffici postali sono diventati il centro di molte delle attività delle famiglie. Alle Poste si possono inviare e ritirare lettere e pacchi, si possono pagare i bollettini e si possono fare una serie di operazioni finanziarie. Le Poste offrono anche soluzioni d’investimento alle famiglie in cerca di strumenti sicuri, come per esempio i Buoni fruttiferi, alcuni con rendimenti particolarmente interessanti.

Ovvio che le occasioni di recarsi in un ufficio postale siano numerose. Inoltre il crescente numero di servizi offerti aumenta il numero delle persone che si recano in Posta. Quindi chi deve fare un’operazione presso un ufficio è molto probabile che trovi la coda. Per ovviare a questo disagio Poste italiane ha messo a disposizione dei clienti la possibilità di prenotare il turno allo sportello direttamente da casa. L’utente può utilizzare Whatsapp, la app e il sito web. Scopriamo come.

Addio fila alle Poste, per risparmiare tempo si può utilizzare WhatsApp

WhatsApp è oramai entrato nella vita quotidiana di quasi tutti. Chi ha uno smartphone ha quasi sicuramente il programma di messaggistica installato. Questo anche a scapito della privacy, tanto che chi preferisce essere non visibile o essere visibile ad alcuni contatti, utilizza un metodo molto ingegnoso.

Tornando alla Poste, WhatsApp può essere utilizzato anche per prenotare il proprio turno allo sportello, evitando, così di fare la coda. Il sito di Poste indica come fare. Occorre memorizzare il numero 3715003715. Una volta completata l’operazione, ogni volta che vorremo recarci in un ufficio postale basterà avviare la chat. Si potrà, così, dialogare con un operatore virtuale che ci offrirà le varie opzioni.

Anche app e sito web servono a saltare la fila

Chi ha la app di Poste, la può utilizzare anche per questo scopo. L’utente deve ricercare l’ufficio postale preferito, magari servendosi anche della mappa. Una volta individuato basterà scegliere l’opzione: prenota ticket, definendo ora e giorno. Oppure scegliendo di prenotare subito il turno.

Si può dire addio fila alle Poste anche sul web. Infatti il cliente può prenotare il proprio turno molto facilmente anche tramite il sito. È sufficiente individuare l’ufficio postale sulla mappa, cliccare sull’opzione: prenotare e seguire le istruzioni sul sito.