Vuoi abbronzarti evitando rughe e macchie della pelle? Ecco dove e come mettere la crema solare

Con le prime giornate calde viene voglia di mettersi a prendere un po’ di sole: ecco le regole da rispettare per non rovinare la pelle.

Finalmente si avvicina la stagione delle vacanze o dei weekend al mare e in piscina a tutto relax. Ma attenzione, perché gli attesissimi bagni di acqua e sole non portano solo l’abbronzatura perfetta e dorata al punto giusto che tutte desideriamo. Il rischio scottature ed eritemi è dietro l’angolo, non solo se hai la pelle chiara, senza contare le altre possibili varianti più o meno gravi. In effetti, se non correttamente monitorato, l’impatto del sole sulla pelle provoca invecchiamento cutaneo, disidratazione o iperpigmentazione.

Proprio per questo non dovresti mai sottovalutare l’importanza della protezione solare, da vaporizzare anche prima di un pomeriggio di commissioni in città. E non sei al sicuro nemmeno in ufficio perché i raggi UVA e la luce blu oltrepassano comodamente le grandi vetrate degli edifici. Non a caso, sono diversi i fondotinta o le creme viso che contengono anche una percentuale di SPF oltre a vitamine e oli naturali. Fatte queste premesse, se vuoi abbronzarti evitando rughe e macchie della pelle devi rispettare queste semplici regole.

Due dita di crema non bastano

Chi ha una carnagione già naturalmente più scura o ambrata spesso pensa di non aver bisogno della protezione o comunque ne usa poca. Comportamenti simili sono poi in alcuni casi incoraggiati dai social, che non sempre propongono dei trend salutari.

In effetti, alcuni ricorderanno che era ricorrente la tendenza delle due dita di crema da mettere sulle mani per poi spalmarle sul viso. Ovviamente, la quantità di protezione consigliata dagli specialisti è ben diversa. Dovresti infatti applicare 4 g di crema sul viso, quantità indicativamente pari a due cucchiaini da caffè, e 30 g sul resto del corpo.

Vuoi abbronzarti evitando rughe e macchie della pelle? Tutti i trucchi per una protezione antietà

In ogni caso non è sufficiente considerare la giusta quantità di crema, ma bisogna anche sapere dove e ogni quanto applicarla. Ci sono infatti alcune zone che più di altre potrebbero essere sensibili al photoaging, ovvero appunto all’invecchiamento cutaneo causa raggi UV. Fai quindi molta attenzione a idratare correttamente viso, décolleté, dorso delle mani, labbra e gomiti: qui l’epidermide è molto più sottile e dunque sensibile. Quando sei in spiaggia, poi, ricorda di ripetere l’applicazione della crema ogni due ore circa, soprattutto se fai nuotate frequenti. A tal proposito, sarebbe bene preferire dei prodotti che, oltre a contenere i giusti ingredienti per la pelle, siano anche ecologici.

Questa è la filosofia alla base di Bionike, che ha lanciato la nuova protezione solare in collaborazione con Worldrise, a sostegno dell’ecosistema marino. La crema ha un costo che si aggira attorno ai 16 euro ed è disponibile sia in farmacia che nelle profumerie o sui siti online. In ogni caso, ci sono molti altri prodotti di buona qualità, come ad esempio la protezione solare di Clarins: efficace, ma leggera e non unta. Oppure, ancora, l’olio dermatologico SPF50 di Rilastil o la crema idratante di La Roche Posay, studiata per le pelli più sensibili e intolleranti.