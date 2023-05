Vuoi allontanare le zanzare che non ti danno tregua? Sembra incredibile, ma basterebbe scegliere il sapone giusto. Ecco perché

L’estate ci rallegra, le zanzare no. Con l’arrivo della bella stagione ci attendono le ferie, le vacanze al mare, le gite fuori porta e i bagni di sole. Ma, ahimè, anche le zanzare. Come liberarsene? Forse basta fare una doccia. Lo dice la scienza.

Se sei tra gli sfortunati che le zanzare prendono di mira, questi per te sono tempi difficili. Notti insonni, cenette sul terrazzo rovinate da punture dolorose, con gonfiori e pruriti annessi. Vuoi allontanare le zanzare? Forse un rimedio c’è, molto naturale e anche a costo zero. Ecco cosa hanno scoperto i ricercatori della Virginia Tech, una prestigiosa università americana.

Perché le zanzare scelgono proprio te?

Che le zanzare scelgano chi pungere è noto, ormai. Ci sono delle persone che le attraggono irresistibilmente mentre altre possono dormire sonni tranquilli. Ciò che determina la preferenza è l’odore del nostro corpo. Proprio così. Le zanzare ci scelgono guidate dagli effluvi che emaniamo.

Ma quale odore le attrae irresistibilmente? Le ricerche in questo settore sono numerose perché individuare l’odore attraente significa anche creare il repellente più adatto. Pare che ad attirarle irresistibilmente siano due sostanze derivanti da alcuni lipidi della pelle, il decanale e l’undecanale, composti chimici a base di carbonio.

Tutta una questione di naso

Insomma, le zanzare ci trovano con il naso. È l’olfatto a guidarle e sfuggire loro sembra un’impresa quasi impossibile, soprattutto se siamo molto “appetitosi”. Le ricerche, infatti, hanno dimostrato che una zanzara affamata riesce ad individuare la sua preda anche a una distanza di 60 metri. Avere queste informazioni è molto importante per mettere a punto repellenti efficaci.

Le zanzare infatti non sono solo fastidiose, ma possono trasmettere malattie, come accade nel Sud del Mondo. Qui le punture non si risolvono con un fastidioso prurito, ma possono veicolare la malaria, la febbre gialla o altre malattie simili. Ecco perché allontanare le zanzare non è solo un problema di notti insonni e cenette rovinate.

Vuoi allontanare le zanzare? Ecco il repellente giusto

Ma cosa hanno scoperto i ricercatori della Virginia Tech? Che il lavarsi con determinati saponi altera il nostro odore e potrebbe confondere le zanzare che non ci ritrovano più. Insomma, la lotta è tutta una questione di naso. Ognuno di noi ha un proprio profilo olfattivo, determinato dai geni, ma anche da quello che mangiamo, dall’ambiente in cui viviamo e dalle attività che affrontiamo giornalmente. Il nostro profilo olfattivo ci rende prede delle zanzare oppure no. Però possiamo modificarlo. I repellenti hanno questa funzione.

Anche i saponi con cui ci laviamo hanno una profumazione che, mescolata a quella del nostro corpo, crea un nuovo profilo olfattivo che potrebbe renderci più o meno attraenti. Tra le varie profumazioni, i ricercatori hanno individuato quella al cocco come la più efficace per allontanare le zanzare. Ma, attenzione, non funziona con tutti. Dipende infatti anche dalla combinazione che si crea con l’odore del nostro corpo. Però è un tentativo da fare assolutamente. Gratuito e completamente naturale. Al limite avremo fatto una doccia in più.