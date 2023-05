Pelle del viso radiosa ed elastica senza segni dell’età? Copia il segreto di bellezza di Jennifer Lopez

Basta rughe e imperfezioni: ecco come sfoggiare un viso giovane e levigato con la beauty routine di JLo alla portata di tutte.

Molto spesso ci troviamo a guardare le foto dei Vip sulle riviste o sui siti internet e rimaniamo incantate dalla loro bellezza. Nonostante abbiano magari già oltrepassato la soglia della mezza età, sfoggiano un viso liscio e luminoso, oltre ad un fisico tonico. In alcuni casi, può essere merito di qualche intervento più o meno invasivo di chirurgia estetica, ma non sempre è così. Del resto, molte star non fanno mistero dei loro segreti di bellezza, ma anzi tendono a condividerli con i propri follower.

Ad esempio, la super modella Gisele Bündchen non tiene nascosta la sua passione per lo yoga e anzi lo promuove costantemente come attività ricca di benefici. L’ex velina Elisabetta Canalis, invece, è appassionata di kickboxing, sport che le permette di tenere sempre allenati gambe e glutei. Ovviamente, non è solo l’attività fisica che aiuta ad apparire sempre belle e in forma. Come negare che anche il make up, soprattutto dopo una certa età, gioca la sua parte? Anche in questo caso abbondano i consigli di influencer e star, ad esempio per sfoggiare una pelle del viso radiosa ed elastica senza segni dell’età.

Da TikTok a JLo

A tal proposito, un suggerimento arriva dall’amatissima pop star internazionale Jennifer Lopez, una delle icone di bellezza mondiali. Non è raro che JLo usi il suo profilo Instagram per mostrare la sua personale routine relativa a make up e skincare. Tra gli ultimi post della cantante, ce n’è uno in particolare in cui illustra il trucco per vantare una pelle liscia, levigata e luminosa.

Il metodo è quello del dot, blend and glow, tecnica che peraltro sta riscuotendo grande popolarità anche su TikTok. Il motivo di tanto successo? Si tratta di un modo veloce ed efficace per fare il contouring e illuminare il viso in punti strategici.

Pelle del viso radiosa ed elastica senza segni dell’età? Prova il dot, blend and glow

Il primo passaggio mostrato da JLo prevede di applicare il siero viso, seguito dalla crema. Da osservare, però, la modalità di applicazione, che consiste nel punteggiare questi prodotti, da qui il nome dotting, su tutto l’ovale. Lo stesso procedimento è da ripetere con la crema per il contorno occhi, da punteggiare anche sull’arcata sopraccigliare. Continua con il dotting per realizzare il contouring: applica un fondotinta liquido scuro sotto gli zigomi, sulla fronte e mettine un puntino anche sul mento. A seguire, l’illuminante: punteggialo sulle guance e nei classici punti strategici: ponte del naso, arco di Cupido, zigomi e sotto le sopracciglia.

Terminato di applicare con questa tecnica i vari prodotti, stendili uniformemente usando le mani o eventualmente aiutandoti con una spugnetta. Il metodo descritto è conosciuto anche come one layer skincare/makeup, perché appunto prevede l’applicazione di creme e fondotinta in un solo strato. In questo modo puoi accelerare i tempi della routine di bellezza mattutina, ottenendo al contempo un viso subito più luminoso.