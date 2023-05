Vuoi essere alla moda e sembrare più snella spendendo poco? Ecco i capi low cost più cliccati

Shopping economico: tutti i capi più adatti per nascondere con stile cosce grosse e altre imperfezioni.

Il meteo ballerino di maggio, tra piogge battenti e giornate di pieno sole, riporta l’attenzione sul fatidico cambio di stagione. Dopo aver lasciato i maglioni di lana per fare posto agli indumenti in cotone, è tempo di una nuova svolta in previsione della calda estate. È dunque doveroso un nuovo cambio armadio, durante il quale spesso ci si accorge di non avere tutti i capi essenziali per affrontare i mesi estivi. Anche perché le alte temperature richiedono di indossare cose leggere e corte, ma non tutte ci sentiamo a nostro agio nello scoprire eventuali difetti.

Parte così la caccia ai vestiti giusti per essere chic senza soffrire il caldo, ma anche e soprattutto per nascondere fianchi, pancetta o gambe grosse. E quindi, se anche tu vuoi essere alla moda e sembrare più snella spendendo poco, dovresti dare un’occhiata alle nuove collezioni di Zara e Mango.

I must have di stagione

Cominciamo dal capo che senza ombra di dubbio per antonomasia contraddistingue la primavera estate ed è un vero passepartout di ogni guardaroba. Stiamo parlando dell’abito midi, casual ma elegante al tempo stesso: scegline uno in misto lino con cinturino a segnare il punto vita.

In questo modo, non solo rimarrai fresca anche nelle giornate più calde, ma potrai camuffare meglio un’eventuale pancetta. In alternativa, puoi risolvere brillantemente il problema anche con lo smock dress, ovvero l’abito midi in cotone con corpino arricciato.

Vuoi essere alla moda e sembrare più snella spendendo poco? Ti illustriamo tutto quello che non devi lasciarti scappare

Per quanto riguarda t-shirt e simili, se temi che la canotta possa mettere in evidenza le braccia a tendina, opta per un body con volant. Senza dimenticare le altre grandi alleate di stagione: la camicia over in lino o quella bianca in sangallo. Sul fronte pantaloni, hai fondamentalmente due opzioni: puoi scegliere quelli beige con le pinces oppure i cargo con maxi tasche.

Entrambi hanno un doppio vantaggio: visto che sono ampi, aiutano a camuffare le cosce grosse e in più si possono abbinare praticamente a tutto. Rispetto alle gonne, c’è l’imbarazzo della scelta: dal modello midi plissé a quella pantalone con fiocco passando per satin, balze e stile boho.

E gli accessori?

Infine, ricorda che anche gli accessori contribuiscono a dare al look il giusto twist per apparire ancora più bella e in forma. Procurati una borsa in rafia o una a spalla in tinta pastello, degli occhiali da sole cat eye e dei maxi orecchini a forma di cuore. E se hai qualche dubbio sulle scarpe, tieni presente che, oltre a sneakers e sandali bassi, andranno molto di moda le pumps metallizzate.

Se tutto questo parlare di capi e accessori ti ha fatto venire voglia di shopping, non farti prendere dai sensi di colpa. Tutti i pezzi fin qui citati sono disponibili a prezzi assolutamente accessibili negli store di Zara e Mango o sui siti online di riferimento.