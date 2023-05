In una società come quella odierna, in cui il rischio di sindrome da burn-out e iperefficienza è alle stelle, è importante ricordarsi che, anche se non te ne rendi conto, vi sono segnali che stai facendo grandi progressi nella vita.

Abbraccia incertezza e cambiamento

Il primo segnale è che sei del tutto insicuro su cosa accadrà in futuro. Se sei completamente certo del percorso che stai seguendo, è perché stai vivendo la vita di altri o seguendo le loro orme, cosa che non è funzionale al cambiamento personale. Senza incertezze, non potresti mai aprirti a nuove opportunità e occasioni di crescita. Ciò che non conosci è ricco di infinite potenzialità, e non deve essere motivo di paura o sconforto. Solo così si può migliorare umanamente e aprirsi a nuove possibilità mai considerate prima.

Un altro segnale è se hai perso recentemente rapporti malsani o poco funzionali. Spesso ci si pente di chiudere alcuni legami d’amore o amicizia, ma non li si perde per mancanza di valore, bensì perché non si è più in linea con loro. Immaginati la vita come il gioco dell’oca, a volte certe caselle non reggono più il tuo passo e la tua stessa lunghezza d’onda.

Forzare i rapporti è doloroso e inutile, lascia che la vita ti riallinei alla persona che sei ora, non a quella che eri prima: è segno di crescita e maturità rendersi conto che certi legami sono più un peso che una gioia. Cerca connessioni con persone mature, che apprezzino i tuoi valori e la persona che sei totalmente. Come sosteneva lo psicologo Wayne W. Dyer nel libro ‘Le vostre zone erronee’: “soltanto un fantasma volteggia attorno al proprio passato e spiega se stesso con la vita che ha già vissuto. Tu non sei quale in precedenza hai deciso di essere, ma quale oggi scegli di essere”. E, di conseguenza, scegli anche chi merita di starti accanto.

Goditi ogni giorno

Un altro segno di maturità è che la felicità sta diventando la tua più grande priorità. Se cerchi di perseguire la tua strada negli unici modi che contano – seguendo il tuo cuore, la tua anima e il tuo spirito – sei sulla strada giusta.

Inizia a goderti ogni giorno come arriva, senza pensare a capitalizzare i momenti futuri, così da avere dei ricordi degni di nota. Non ha senso vivere una vita che sembri meravigliosa all’esterno, ma profondamente vuota dentro di te. Segnale di crescita interiore è che finalmente ti interessa più come ti senti, rispetto a ciò che gli altri pensano di te. Se hai iniziato a vivere una vita che soddisfa te stesso e non più tutti gli altri, sei sulla strada giusta. La tua vita è solo tua, non quella di amici, partner o genitori.

Se ti capita di vedere dei casi di sincronicità (ad esempio un luogo che porta il nome della tua nuova azienda) seguili sempre. Questi episodi sono noti anche come Serendipità: fare scoperte felici e inattese mentre si cercava altro. Il nome prende spunto da Serendipity, termine coniato da H. Walpole nel suo romanzo “Three Princes of Serendip”, dove viene narrata la storia di tre principi che hanno il dono naturale di scoprire cose di valore inaspettatamente. Se hai la sensazione che certi pezzi di un puzzle si uniscano, stai muovendoti nella giusta direzione.

Segnali che stai facendo grandi progressi nella vita

Capire che certe cose non funzionano sta nella maturità di lasciarle perdere, per accettare nuove sfide. Cerca ciò che è davvero giusto per te, non intestardirti o incaponirti su strade impervie. Un ultimo segnale di progresso è quello in cui comprendi che non esiste nessun punto che ti dica che sei “arrivato”. È quando scopri che non esiste nessun traguardo che inizia la vera gara. Dunque, smettila di paragonarti agli altri: ognuno ha il suo modo di raggiungere obiettivi (con percorsi spesso diversi) e serenità. La vita è una maratona, non uno sprint: scoprirai che il viaggio è più interessante del finale.