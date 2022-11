Vivere sereni e felici con 2 cani che non perdono pelo e non emanano odori che danno fastidio

Entrare nel mondo degli animali è come poter percorrere una strada ricca di meraviglie. Con i cani e i gatti di casa è come imparare anche a scoprire una parte di noi stessi. Condividiamo con i nostri amici alcuni aspetti della nostra vita. Alcuni di loro non perdono pelo o quasi e non emanano odori particolari. Alcune persone sensibili potrebbero vivere serene e felici con loro.

Cani e gatti che perdono pelo e forse provocano allergie

Comunemente si dice che il pelo dei cani e dei gatti potrebbe suscitare una reazione allergica. In effetti in parte è vero, ma la colpa non è proprio del pelo. Anch’esso raccoglie polvere, acari, pollini e allergeni che si trovano in casa. Tuttavia, una sostanza contenuta nella saliva dei gatti, e che spargono sul pelo quando lo leccano, potrebbe indurre allergia ad alcuni.

I soggetti sensibili potrebbero manifestare un prurito insistente, starnuti ripetuti e arrossamento di naso e occhi. Tuttavia ciò non significa che siano allergici proprio a questa sostanza. Forse potrebbero essere allergici a quei comuni allergeni, che il pelo di cani e gatti raccolgono alla stregua di una poltrona o di un tappeto.

Alcuni gatti e cani, però, di pelo ne perdono poco e hanno anche la caratteristica di non emettere odori particolari. Ciò capita soprattutto per due razze di cane, ma non esclusivamente.

Vivere sereni e felici con 2 cani fra cui il simpatico barboncino

Ogni cane ha le sue caratteristiche che possono fare la gioia di un umano. Il barboncino è una razza apprezzata in casa, per le sue doti di allegro amicone. Eppure i cacciatori lo impiegavano come cane da riporto di prede. Era specializzato, insieme al lagotto romagnolo, nel portare indietro i volatili da palude. Una volta colpiti, si tuffavano nelle acque gelide del laghetto, si facevano largo tra le foglie taglienti delle canne e ripescavano la preda.

Per questo motivo hanno sviluppato un pelo folto e impenetrabile dall’acqua. Non a caso va curato una volta ogni due mesi il suo pelo morbidissimo. Alcuni lo hanno trasformato nel cane più estetico, con dei tagli artistici. Pelo a parte, ha un carattere veramente gioioso e docile, adatto alle famiglie. Non perde pelo o pochissimo, e non emette odori particolari.

Un cagnolino giocoso che non tutti apprezzano

Un altro cagnolino da prendere in considerazione è il maltese. Ha un carattere talmente dolce e giocoso che è diffuso in tutto il Mondo. Si può vivere sereni e felici con 2 cani come il barboncino e il maltese. Tra l’altro non perdono quasi il pelo e non emanano odori particolari. Il maltese è adatto alla famiglia e ai bambini, da cui si fa carezzare volentieri il suo morbido pelo. Molti lo prendono, ma stranamente, risulta anche il cane più abbandonato, secondo alcune statistiche.

Il motivo è legato ad un aspetto del suo carattere. Molte persone, vedendolo piccolo di statura e amabile, lo prendono volentieri nel loro appartamento di città. Fatto sta che è un cane che abbaia spesso. Cosa che potrebbe creare disagio e così lo abbandono. Un comportamento che non trova scuse.