l Barboncino è un cane apprezzato in casa ma anche con doti inaspettate

Molti amerebbero avere un cane in casa, ma per qualche motivo non possono. O la casa è troppo piccola, o non hanno la possibilità di prendersene cura, o semplicemente si sentirebbero a disagio con un cane. Eppure esistono delle razze, che si adattano bene anche alle esigenze più differenti.

Certamente ogni animale richiede che l’uomo se ne prenda cura. In questo senso non può essere trattato come un soprammobile. Alcuni cani colpiscono per l’aspetto che hanno. Ad esempio se guardassimo a un Bulldog francese, saremmo colpiti da quel muso, che fa pensare a un cane da combattimento. Eppure si tratta di veri giocherelloni e amanti delle coccole.

Il boxer un cane giocherellone

Qualcosa del genere capita anche con il boxer. Anch’esso un cane che nel suo passato era dedito al fare la guardia. La faceva molto bene, anche grazie al suo aspetto particolarmente muscoloso e slanciato. Tuttavia si tratta anch’esso di un cane giocherellone, che ama molto stare accanto alla famiglia. Tuttavia, come per ogni cane, bisogna rispettare anche le sue esigenze di movimento.

Il Barboncino è un cane apprezzato in casa anche dai bambini

Quando si incontra per strada il Barboncino, ispira subito un sentimento di simpatia. Sarà forse per il pelo folto e ben tagliato, di cui spesso si fregia. Ed in effetti è un cane molto affabile, portato per stare in famiglia e attaccato al suo umano.

Eppure le sue origini narrano qualcosa di sorprendente. Come molti cani in passato, anche il Barbone veniva sfruttato per alcune particolari doti. La sua capacità la racconta proprio il suo mantello di peli. Un’intersezione fitta e impenetrabile, anche all’acqua. Non a caso era addestrato, per riportare al cacciatore le prede d’acqua. Così si tuffava negli stagni per recuperare gli uccelli o le anatre.

Le doti della razza

Con il tempo questa abitudine, poi fu abbandonata a favore del suo carattere affabile, ma nello stesso tempo intelligente. Infatti, in una ricerca condotta su diversi cani, il Barboncino prende il secondo posto dietro il Border collie. Tanta intelligenza va di pari passo con la sua voglia di muoversi e di giocare, e non potrebbe essere altrimenti.

Per chi desidera farlo diventare una compagnia, il Barboncino è un cane apprezzato in casa. Non bisogna fermarsi solo al fatto estetico, a causa del suo pelo. È importante invece stabilire un rapporto, fatto anche di regole semplici, ma che vanno rispettate. In questo modo non si potrà trarne che il meglio, da un’amicizia che può durare diversi anni.

Lettura consigliata

