Per la maggior parte di noi, i nostri amici canini sono veri e propri membri della famiglia. Chi ha un cane conosce benissimo i mille gesti di affetto e amore che i nostri amici a quattro zampe sanno donarci. Non ci passerebbe mai per la testa l’idea di abbandonarli o cederli per alcuna ragione, e sicuramente non per motivi estremamente banali.

Ma purtroppo alcune persone senza scrupoli decidono di abbandonare i loro amici canini quando non hanno più tempo e voglia di occuparsene. Alcune razze di cane subiscono l’abbandono più di altre. Tra queste vi è il cane maltese, e per una ragione banalissima.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ecco perché il cane maltese è la razza più abbandonata da padroni senza scrupoli.

Il maltese è una razza molto pregiata

Il maltese è una delle razze più antiche del mondo. Esistono ritratti di maltesi su anfore greche di più di 2.500 anni fa. Anche le donne romane adoravano adottare cani maltesi per avere compagnia nelle loro lussuose ville. Li amavano per la loro intelligenza, dolcezza e vivacità, che ne facevano degli ottimi compagni di vita.

E la popolarità di questa razza di cane non è mai tramontata. Ancora oggi il maltese è molto amato, al punto che se vogliamo acquistare un cucciolo di maltese puro dovremo sborsare una grossa quantità di denaro, anche fino a 2.500 euro.

Ma se il maltese ha un carattere così affettuoso, e se bisogna spendere molti soldi per adottarne uno, perché così tante persone li abbandonano? Ecco perché il cane maltese è la razza più abbandonata da padroni senza scrupoli.

La ragione dell’abbandono è banalissima

Una ricerca del 2004 condotta in Australia ha constatato che il maltese era il cane più abbandonato in assoluto. Anche l’associazione dei veterinari coreana ha rilasciato nel 2010 gli stessi dati: il maltese era il cane più abbandonato in Corea.

Il motivo? È assolutamente banale: il maltese ha la tendenza ad abbaiare di continuo. Questo può creare problemi soprattutto a chi vive in condomini, e subisce le lamentele dei vicini se il cane disturba la quiete pubblica. Ecco perché il cane maltese è la razza più abbandonata da padroni senza scrupoli.

Un altro motivo per pensarci bene prima di adottare un cane: dovremo avere tempo, pazienza, disponibilità, e spazio. Ogni cane va addestrato (così come il gatto, ecco come insegnargli a fare i bisogni nel water).

Dovremo avere il tempo di insegnare al nostro amico canino a non abbaiare troppo, specialmente se si tratta di un maltese.