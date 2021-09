Mai più palpebre cadenti e sguardo appesantito! Aver superato i tanto temuti “anta” non significa certamente mostrarsi spente e piene di imperfezioni.

La verità è che il Mondo corre veloce e con tutti gli impegni quotidiani, le donne ma anche molti uomini, devono organizzarsi bene per trovare qualche minuto da dedicarsi a se stessi.

Oggigiorno, però, sono molti gli escamotage per apparire più giovani. La medicina estetica offre una vasta gamma di soluzioni, più o meno economiche. Dal semplice ritocchino all’intervento più complesso, sempre più persone scelgono di affidarsi agli specialisti per farsi “togliere” qualche anno.

Tuttavia, è possibile valorizzarsi e sembrare sempre impeccabili e, perché no, anche più giovani con qualche trucchetto facile e veloce.

Per le donne che amano la bellezza naturale e che mostrano con fierezza le rughe d’espressione, questa sera suggeriamo qualche piccolo segreto di bellezza per avere il viso sempre fresco e radioso anche a 50 anni con questi trucchetti semplicissimi da provare assolutamente.

Dunque, conoscere qualche trucchetto furbo è sempre utile è fondamentale per ottimizzare tempo e raggiungere risultati davvero soddisfacenti.

Viso sempre fresco e radioso anche a 50 anni con questi trucchetti semplicissimi da provare assolutamente

Per avere un viso luminoso e lo sguardo intenso bastano veramente pochissime mosse, a 20 anni ma anche dopo i 50.

Ciò che conta è avere la consapevolezza che una donna non può pensare di utilizzare lo stesso make up per sempre, neanche se ci fa sentire a nostro agio.

Ovviamente, ogni età è diversa e anche la pelle cambierà a seconda del tempo che passa.

Dunque, per valorizzare quella bellezza matura che contraddistingue le 50enni, sono molti i make up artist che consigliano di effettuare una perfetta skincare quotidiana.

Sostanzialmente, è questo il primo segreto per avere una pelle tonica e levigata più a lungo. Dunque, ogni giorno si dovrebbero utilizzare un tonico e un detergente per pulire il viso e soprattutto per fare ossigenare e traspirare la pelle.

Poi, sono da evitare assolutamente fondotinta troppo coprenti. Meglio optare per una copertura leggera e liquida.

Il correttore, però, non può mai mancare. Per le pelli mature si consiglia un correttore arricchito con prodotti anti età.

Per le over 50 no al contouring e sì, invece, a blush in crema.

Si consigliano, poi, tinte neutre per gli ombretti. Se l’intento è quello di intensificare lo sguardo va bene anche utilizzare quel filo di matita nera, sempre molto femminile. Attenzione, però, a non esagerare con il prodotto. Infine, una leggera passata di mascara per definire lo sguardo in pochi minuti e il gioco è fatto.

