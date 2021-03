Inutile negarlo, quelle ciocche di capelli bianchi che contornano il viso non ci regalano un aspetto fresco e curato.

Il periodo, poi, non aiuta. Ed ecco che a distanza di un anno dall’inizio della pandemia, sono moltissime ancora le donne che devono trovare soluzioni alternative, in mancanza dell’appuntamento dal parrucchiere di fiducia.

E se da un lato il coronavirus ci ha diviso e limitato, dall’altro ha fatto emergere un’esigenza comune nel trovare metodi e trucchi fai da te per risolvere ogni problema.

In questo spazio, la Redazione vuole occuparsi di capelli. Quello della ricrescita, ad esempio, rappresenta un piccolo fattore anti estetico che chiunque vorrebbe evitare. Dunque, ecco alcune soluzione last-minute da provare assolutamente.

Trucchi velocissimi e pratici per nascondere la ricrescita e i capelli bianchi poco prima di uscire

Per camuffare i famosi fili d’argento, un trucco sempre di moda e che funziona in poco tempo è quello dello spray. Per ritoccare la ricrescita, infatti, gli spray temporanei sono l’ideale per tamponare il problema con un effetto naturale.

In commercio se ne trovano di tantissimi tipi e per tutte le tasche. Un trucchetto utile non solo per le donne ma anche per gli uomini. Unica raccomandazione: vaporizzare il prodotto sulla zona interessata per avere un effetto davvero naturale. Tale prodotto si asciuga in batter d’occhio e in pochi minuti saremo pronti per uscire.

L’ombretto

Sulla scia dello spray, troviamo anche la soluzione del classico ombretto. Ovvero, con la picchiettatura di un ombretto, la ricrescita si confonderà con il resto dei capelli. Questo trucco è particolarmente indicato quando la ricrescita è leggermente visibile.

Il mascara

Amatissimo per incurvare le ciglia e renderle seducenti, il mascara è anche un ottimo rimedio per nascondere i capelli bianchi. Basterà una passata dare colore alla chioma.

Le acconciature

L’applicazione di prodotti, però, potrebbe non convincere per la durata o l’effetto. E allora, ecco altri metodi per nascondere in modo impeccabile la ricrescita e i capelli bianchi.

Innanzitutto, mai sottovalutare la fila! Eh si, una fila a zig zag, ad esempio, alza leggermente i capelli e crea un effetto più voluminoso che mimetizza i capelli bianchi con gli altri.

Per chi ha i capelli corti, con il phon e una spazzola tonda creare volume per avere lo stesso effetto della fila a zig zag.

Cotonare i capelli può essere un buon escamotage. Cotonare la chioma a testa in giù e fissare con un po’ di lacca.

Per chi vuole osare ma non troppo, può raccogliere le lunghezze in una coda, creare uno chignon e una frangia con la punta dei capelli. Fissare tutto con delle forcine ed il gioco è fatto.

Infine, l’uso di una fascia o un foulard che accompagna i capelli raccolti in uno chignon morbido è un altro trucco geniale e veloce per nascondere anche la ricrescita dietro la nuca. Ed ecco alcuni trucchi velocissimi e pratici per nascondere la ricrescita e i capelli bianchi poco prima di uscire.