Per la Borsa di Milano oggi l’imperativo è continuare il rialzo di ieri, per archiviare la seduta di lunedì come un incidente di percorso. Ieri i prezzi dell’indice maggiore di Piazza Affari sono rimbalzati dell’1,2%. Tuttavia buona parte del rimbalzo è dovuta a ricoperture di chi lunedì aveva venduto al ribasso. Se oggi gli acquisti proseguiranno significa che gli operatori si sono messi alle spalle la seduta di lunedì.

Evergrande e FED allarmano i mercati

Ieri molti analisti hanno messo in evidenza come il rischio di default di Evergrande non è un rischio sistemico. Se anche fallisse, l’impatto sui mercati internazionali sarebbe limitato. Ricordiamo che Evergrande è la seconda società immobiliare cinese per grandezza, ma che ha anche 300 miliardi di debito. In questi giorni dovrebbero essere pagati gli interessi sul debito emesso, ma il management ha dichiarato di non avere i soldi necessari. Da qui il crollo dei mercati di lunedì.

Ma oggi sul mercato c’è un’altra mina da disinnescare. Oggi è il giorno della Federal Reserve e della decisione sui tassi d’interesse, ma anche delle proiezioni economiche del FOMC. Gli operatori si attendono delle parole chiarificatrici dal comitato monetario della FED sui tempi del programma straordinario di riacquisto dei titoli di Stato. Il mercato ha paura che il presidente annunci l’anticipo del tapering, ovvero la riduzione del programma del riacquisto dei titoli. Se ciò accadesse potrebbe provocare un nuovo scivolone a Wall Street.

Attenzione a questo settore perché il recupero di Piazza Affari passa da questi titoli

Tornando alla Borsa di Milano, oggi continuerà il recupero solamente se anche i titoli bancari torneranno ad essere acquistati. Ieri sono stati i grandi assenti del rimbalzo. Intesa Sanpaolo, Unicredit, BPER Banca, Banco BPM, hanno realizzato dei guadagni ridotti. Ciò è comprensibile perché di fronte a una possibile crisi finanziaria, il settore del credito è quello che paga le maggiori conseguenze. Ma se gli investitori istituzionali non tornano a comprare i titoli bancari italiani, il rialzo della nostra Borsa sarà faticoso. Più volte i nostri analisti hanno messo in evidenza che questo settore è giudice e da solo può decretare il successo della Borsa. Quindi attenzione a questo settore perché il recupero di Piazza Affari passa da questi titoli.

Se oggi la Borsa di Milano proseguirà nel rimbalzo, i prezzi del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) dovranno salire sopra 25.436 punti e arrivare a 25.709 punti. In questo modo si chiuderebbe il gap aperto lunedì. Se la Borsa finisse sopra l’importante soglia dei 25.700 punti, sarebbe un trampolino per recuperare i 26.000 punti entro la fine della settimana. Mentre se i prezzi chiudessero sotto 25.200 punti, manderebbero un segnale negativo.

Approfondimento

Il punto sui mercati