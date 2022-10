Pantaloni da avere nell’armadio per slanciare fisico a mela e fianchi a violino

Alcune donne che hanno il fisico a mela dicono di fare fatica a trovare l’outfit giusto. Ma non esiste l’outfit perfetto in assoluto, ogni capo può avere dei lati positivi una volta indosso.

Si ha il fisico cosiddetto a mela quando il torace è ampio, le spalle sono large e i fianchi con il bacino sono della stessa dimensione del torace. A essere penalizzato è il punto vita che potrebbe essere poco rilevante o inesistente. Nel fisico a mela i fianchi tendono a essere penalizzati soprattutto a causa delle maniglie dell’amore. Mentre le gambe sono valorizzate perché snelle e slanciate. Quando si sceglie un outfit quindi, l’obiettivo da raggiungere è quello di slanciare anche la parte alta rendendo la figura armoniosa.

Correggere i difetti con la moda per principianti

Fisico a clessidra o leggermente curvy, pancia da coprire e fianchi da valorizzare, sono diverse le caratteristiche che vorremmo correggere. Avere un armadio che ci aiuti è indispensabile. Gonne o tailleur, giacche o blazer, top o camicette dovrebbero essere capi acquistati in base agli obiettivi che vogliamo raggiungere.

I pantaloni da avere nell’armadio se abbiamo un fisico a mela sono quelli skinny, quelli a sigaretta e quelli con le zip laterali. Ciò che otterremo con questi pantaloni sarà di evidenziare i fianchi, cioè il nostro punto debole, mettendo in evidenza le gambe, cioè il punto forte. I vestiti per questo tipo di fisico dovrebbero essere stretti in modo che il punto vita non crei difficoltà. Pantaloni e gonne a vita alta con poche fantasie vanno bene, ma niente ruches, fiochi o righe orizzontali.

Cosa fare con poco seno o con forme abbondanti

Se abbiamo il fisico a mela, la parte più sottile del torace si troverà proprio sotto al seno quindi è necessario provvedere. Con seno prosperoso si può utilizzare un intimo che lo sollevi creando un altro punto di forza che allontani il problema dei fianchi. Evitiamo gli abiti oversize, le tute che insaccano e i top che lasciano la pancia scoperta.

Se abbiamo poco seno possiamo indossare maglie in tulle o in pizzo. Non potendo aggiungere ruches o volant, proviamo con i body “vedo non vedo” da abbinare ai pantaloni skinny o a sigaretta. Non dovremmo preoccuparci più di tanto. Avere gambe slanciate bilancia il seno piccolo e con una scollatura importante avremmo ottenuto un outfit da far invidia.

Pantaloni da avere nell’armadio pronti per ogni occasione

I fianchi a violino rappresentano un problema per le donne che cercano armonia e forme perfette. L’accumulo di chili nei fianchi e nel bacino rende complicata la scelta degli abiti durante lo shopping, eppure non dobbiamo disperare. I trucchi da utilizzare sono diversi. Tenendo presente che i difetti non dovrebbe mai essere nascosti ma sfoggiati, per sentirci a nostro agio con i fianchi a violino potremmo indossare pantaloni a palazzo.

Si tratta di pantaloni fatti con tessuti leggeri che si allargano gradualmente man mano che si scende verso le caviglie. Vestono alla perfezione i fianchi a violino, così come lo fanno naturalmente i pantaloni a gamba larga. Entrambi, infatti, riequilibrano le sporgenze del punto vita e del bacino. Anche il loro opposto ottiene ottimi risultati. Pantaloni skinny sono ottimi per risolvere qualunque problema abbiamo con i fianchi. In questo caso possiamo abbinarli con i top corti sia nelle occasioni informali che nelle cerimonie ufficiali. Una giacca scura ci aiuterà a trovare l’equilibrio perfetto.

Ecco dunque dei pantaloni da avere nell’armadio e a cui è impossibile rinunciare.

