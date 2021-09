Il giorno più importante della vita è vicino? Il matrimonio può innescare stati di ansia che possono far commettere scelte avventate non sempre giuste per l’occasione. Sono molte le spose che proprio in questo periodo cercano un vero e proprio restyling per essere perfette in uno dei giorni più speciali della vita.

Ed è proprio così che si possono commettere errori imperdonabili che possono causare problemi alla futura sposa, come ad esempio questi 3 errori da non fare dopo aver comprato il vestito da sposa.

Come essere belle da far invidia nel giorno delle nozze

I preparativi delle nozze possono essere davvero estenuanti e possono portare un carico di stress e tensione non da poco per gli sposi. Non è sempre facile gestire tutto ed è proprio così che si possono commettere errori che possono compromettere le scelte prese in precedenza, dovendo stravolgere tutti i progetti.

In questo periodo non bisogna trascurarsi e lasciare nulla al caso. Una delle cose importanti è di non dimenticarsi di prendersi cura della pelle, buttando al vento i vari trattamenti magari fatti in precedenza.

In questo periodo di tempo, 20 giorni prima del matrimonio, ci sono 5 cose assolutamente da non fare se non vogliamo rovinare tutti i progetti e gli impegni presi. In effetti è proprio in questo periodo che le amiche o i parenti possono dare dei consigli che potrebbero danneggiare soprattutto l’aspetto estetico.

Sono queste le 5 cose da non fare assolutamente 20 giorni prima del matrimonio

Una delle prime cose da evitare è quella di cambiare abitudini sui prodotti della pelle. A pochi giorni dal matrimonio, cambiare determinati cosmetici e con magari lo stress da matrimonio, si possono innescare dei meccanismi a volte davvero complessi. Uno di questi può essere ad esempio una reazione allergica a un trattamento.

Sono assolutamente da evitare le diete degli ultimi giorni. Queste possono indurre il fisico a uno stress che può far apparire il viso spento o sciupato. O peggio, avendo evitato per un periodo di tempo ad esempio i carboidrati per poter indossare un determinato tipo di abito, c’è il rischio di recuperare i chili persi in un batter d’occhio. E proprio in questo caso, poi, che bisognerà chiedere un miracolo per poter rientrare in quell’abito il giorno del matrimonio.

Non bisognerebbe nemmeno lasciarsi trasportare dai grandi entusiasmi come cambiare taglio o colore ai capelli di colpo. Questo cambiamento potrebbe condizionare non solo il make-up ma anche l’acconciatura condizionando anche la scelta dei gioielli. Oltre a questo, il cambiamento, anche se è in positivo, non sempre ai nostri occhi è percepito tale. Quindi bisognerà abituarsi pian piano e non a pochi giorni del matrimonio.

Il sonno è un ottimo alleato di bellezza. Soffrire d’insonnia a pochi giorni dal matrimonio potrebbe avere ripercussioni negative sul nostro aspetto. Occhiaie, pelle spenta e qualche chilo in meno possono essere inevitabili in questi casi. Questi problemi possono essere risolti con una riduzione dello stress con la meditazione e magari lasciando degli oli essenziali di lavanda su un dischetto di cotone accanto al letto.

Molti non immaginano, ma anche l’alcol è assolutamente da evitare. Contenendo molte calorie, potrebbe inevitabilmente far sentire gonfi e magari creare dei disturbi intestinali o anche crampi allo stomaco.