L’inverno è oramai alle porte e come noi anche gli animali cominciano a patire il freddo e a cercare un riparo più confortevole e sicuro. La loro scelta però purtroppo ricade spesso sui nostri appartamenti immersi nel verde. Non c’è da preoccuparsi però: esistono delle semplici soluzioni da mettere in atto. Infatti è possibile mandare via topi e insetti da casa, balconi e giardino con questo strumento che li allontana senza ucciderli. Vediamo insieme di che cosa si tratta e come possiamo assicurarci di non ricevere le loro visite indesiderate.

I metodi più classici e gettonati

Il primo è forse lapalissiano, ma la presenza di un felino in casa è un ottimo deterrente contro questo genere di animaletti. Il gatto però deve avere degli istinti predatori, altrimenti si potrebbe rivelarsi del tutto indegno di questo compito. La sua lettiera però potrebbe emanare un odore utile a farli girare alla larga dai nostri ambienti interni. Se non avessimo però la fortuna di avere questo tipo di amico a quattro zampe, possiamo sempre cercare di accattivare le grazie di qualche randagio. In cambio di qualche ora nei nostri spazi esterni e di qualche crocchetta, potremo essere sicuri di non vedere più topi in giro. Un altro rimedio molto in voga è utilizzare le bibite gassate come la Pepsi, la Coca Cola, poiché si pensa che l’anidride carbonica contenuta al loro interno possa arrecare danno ai roditori. Purtroppo però non è così; anzi il sapore zuccherino di queste bibite dolci contribuirà ad attirarli.

Via topi e insetti da casa, balconi e giardino con questo strumento che li allontana senza ucciderli

Passiamo però ad un metodo innovativo e tecnologico per risolvere questo problema. Stiamo parlando degli apparecchi ad ultrasuoni. Questi sono semplici e veloci da installare e agli esseri umani non arrecano alcun tipo di fastidio. Inoltre aiutano a spaventare anche gli insetti e i parassiti, risolvendo due problemi in uno. Bisogna però farsi consigliare nell’acquisto perché spesso alcuni di questi dissuasori emettono delle onde troppo deboli. Meglio optare per delle frequenze più aggressive che non abbiano un andamento uniforme. Basta attaccare questo apparecchio alla presa e il gioco è fatto. È meglio però prestare attenzione a non posizionarlo dietro ai mobili per non vanificare l’effetto, attutendo la potenza del suono.

