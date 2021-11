La monotonia della routine stanca, sempre le stesse facce, gli stessi posti e gli stessi impegni. Talvolta si sente proprio l’esigenza di cambiare aria e di evadere dalle frenetiche abitudini quotidiane.

Spesso però, a causa degli impegni lavorativi o di altro tipo, non si riesce a ritagliare lo spazio per una vacanza.

Grandioso poterci concedere dei rilassanti viaggi toccata e fuga a prezzi convenienti grazie a queste offerte

Quando non abbiamo tempo sufficiente per un vero e proprio viaggio lungo, basterebbe anche una piccola e breve fuga. Ci ricaricherebbe con un po’ d’aria nuova e fresca, il che ci renderebbe sicuramente più propositivi al ritorno e inclini ad affrontare le varie incombenze.

Non di rado, però, i costi per farlo potrebbero dissuaderci. Si tira così avanti, senza concedersi un po’ di tregua.

Più che la spesa per il soggiorno, limitata considerando la poca permanenza, a scoraggiare spesso potrebbe essere quella per il viaggio. Per una vacanza di breve durata si è spesso poco inclini ad affrontarla.

In realtà, come tutti gli ambiti, per risparmiare basterebbe informarsi e ricercare. Infatti, Trenitalia ha delle apposite offerte per fare una toccata e fuga nelle città italiane a prezzi vantaggiosi.

Si potrebbe approfittarne per scoprire sontuosi palazzi abitati da fantasmi o magari visitare luoghi divenuti Patrimonio Unesco.

Ecco quali sono le offerte e come funzionano

Tra le varie offerte di Trenitalia, ve ne sono un paio davvero adatte a quanti sarebbero propensi a una breve gita.

La prima si chiama Andata e ritorno in giornata. Può essere acquistabile fino alla mezzanotte del terzo giorno precedente la partenza. È usabile solo su viaggi diretti con le veloci Frecce. L’offerta, che si applica sia all’andata che al ritorno, permette di viaggiare a partire da 69 euro nella seconda classe Standard, laddove il prezzo, ovviamente, sia maggiore. Da 79 euro in livello Premium, 89 euro in prima classe livello Business, 159 euro per il livello Executive.

L’altra offerta invece è quella Andata e ritorno weekend. Sempre per viaggi diretti, la si applica non solo alle Frecce ma anche agli Intercity giorno. La si può acquistare fino a dieci giorni precedenti la partenza. Bisognerà selezionare l’andata di sabato e il ritorno di domenica. In questo modo, si potrà usufruire di uno sconto del 40% sul costo del biglietto base per ambedue i viaggi.

Entrambe le offerte riguardano posti limitati la cui quantità è variabile.

Ora che lo sappiamo, sarà grandioso poterci concedere dei rilassanti viaggi toccata e fuga a prezzi convenienti grazie a queste offerte. Infatti relax e risparmio andranno a braccetto, invogliandoci finalmente a fare la breve fuga che sogniamo da tempo.