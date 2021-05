Con l’arrivo della bella stagione i nostri balconi incominciano ad essere presi di mira da visitatori indesiderati. Parliamo in generale dei volatili che non mancano di stazionare nei nostri terrazzi e a lasciare degli spiacevoli ricordini.

Alcuni di questi animali hanno persino la buona idea di nidificare in alcuni angoli della nostra proprietà. Per evitare di essere invasi oggi parliamo di un piccolo trucco veramente low cost da provare per liberarsene definitivamente. Infatti allontanare dai nostri balconi i piccioni, le tortore e i gabbiani è facile se si usa questo materiale discreto e quasi invisibile che tutti abbiamo in camera. Oggi vediamo insieme cosa utilizzare.

La naftalina

Come allontanare dai nostri balconi i piccioni, le tortore e i gabbiani è facile se si usa questo materiale discreto e quasi invisibile che tutti abbiamo in camera? Di cosa stiamo parlando?

Ovviamente della naftalina, il cui odore risulta particolarmente insopportabile per queste creature. Questa sostanza, a differenza di molti altri escamotage che hanno la stessa finalità, ha un grande vantaggio. Ovvero non rovina l’estetica dello spazio aperto. Le girandole o la carta stagnola, rimedi altrettanto efficaci, potrebbero rendere l’ambiente meno gradevole agli occhi di eventuali ospiti.

Come posizionarla negli spazi esterni

È necessario prendere i sacchettini di naftalina e posizionarli in punti strategici del terrazzo. Ad esempio, vicino alle piante. O direttamente appoggiate al terriccio.

In alternativa si possono anche appendere ai propri davanzali di casa. Attenzione, però. La naftalina va sostituita ogni settimana circa, o anche con ritmo più frequente. Soprattutto in caso di temporale. O comunque di maltempo. Infatti l’acqua farebbe perdere alle palline la loro potente e utile fragranza.

Se invece si vuole optare per una soluzione vegetale, e non chimica, si può fare tranquillamente la stessa cosa con la canfora.

