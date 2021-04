Tutti noi nei scorsi giorni abbiamo iniziato a fare il cambio armadi e a intraprendere le famose pulizie di primavera. Spesso, però, facciamo l’errore di affidarci a composti chimici, tralasciando dei preziosi alleati delle nostre dispense.

Oggi parliamo di come utilizzare al meglio uno di questi, spiegando come può essere utile per risolvere un fastidioso problema. Infatti è facile eliminare tarme, falene e insetti dai vestiti con un semplice ingrediente da cucina.

L’alloro

Molti di noi hanno all’interno della propria dispensa un angolo dedicato alle spezie e alle erbe aromatiche. In questo spazio sicuramente non può mancare l’alloro.

Infatti le sue foglie sono spesso protagoniste nella preparazione di piatti di carne. Uno su tutti l’arrosto.

Inoltre le foglie di quest’erba aromatica hanno il potere di neutralizzare alcuni odori potenzialmente fastidiosi. Come, ad esempio, quello del cavolo.

Pochi sanno però che questa spezia si può anche impiegare nella propria cabina armadio. È perfetta, infatti, per allontanare le tarme.

Come preparare un antitarme con i fiocchi

Allora spieghiamo come procedere per ottenere un rimedio naturale ed estremamente economico contro le tarme e altri sgradevoli ospiti dei nostri armadi.

La soluzione più efficace e semplice può essere quella di riporre all’interno dei nostri cassetti alcune foglie di alloro.

Se, invece, non si desidera sporcarli si può fare in questo modo.

Prima di tutto bisogna prendere l’erba aromatica, farla essiccare al sole per poi triturarla. La polvere ottenuta andrà deposta all’interno di piccoli sacchetti in tela.

Se si vuole potenziare questo effetto, si può mischiare l’alloro con delle parti di lavanda. In questo modo avremo una biancheria profumatissima e senza nessun tipo di buco.

Oggi abbiamo illustrato come eliminare tarme, falene e insetti dai vestiti con un semplice ingrediente da cucina. Se si sta cercando di pulire bene casa e di allontanare degli animaletti sgraditi, consigliamo di leggere un altro pezzo che spiega come fare al meglio le pulizie di primavera. Eccolo qui: “L’infallibile metodo giapponese che tutti stanno usando per le pulizie di primavera”.