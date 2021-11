La stagione fredda è iniziata e molti di noi amano consumare alcune verdure estive per cui ci si deve arrendere ai surgelati. Piselli, fagiolini e spinaci in questo periodo sono rari da trovare freschi, dunque il consumo di queste verdure surgelate è una buona idea. Dovremo semplicemente bollirle e potremo assumere tutte le vitamine necessarie per mantenere la salute.

Una cosa che succede a moltissime persone, però, è che quando aprono la confezione di plastica che contiene i piselli surgelati poi non riescono a richiuderla. Questi finiscono con il seminarsi ovunque nel congelatore, se non addirittura cadono per terra. Oggi condivideremo, perciò, un semplice trucco che in pochi conoscono per chiudere la confezione di piselli surgelati senza che cadano ovunque.

Come chiudere la plastica in modo furbo

Una volta che apriamo le confezioni di surgelati abbiamo diverse opzioni. Possiamo travasare il contenuto in nuovi contenitori di plastica ermetici comodi da aprire e chiudere. In alternativa, possiamo usare delle mollette per chiuderli e riaprirli all’occorrenza. Se invece non abbiamo a disposizione questi oggetti, dovremmo arrenderci a cambiare il modo in cui apriamo le confezioni.

Se solitamente li apriamo nella parte laterale della busta, stiamo sbagliando. Stessa cosa se facciamo un taglio nella parte frontale. In questi due modi non riusciremo a richiudere la busta e rischieremo che tutti i piselli cadano in terra o nel congelatore.

Se vogliamo evitare tutto ciò, dobbiamo munirci di forbici e seguire questo semplice ed efficace consiglio.

È questo il trucco che non tutti conoscono per chiudere la confezione di piselli surgelati senza che cadano ovunque

Dobbiamo prendere la confezione di piselli e fare un taglio nella parte centrale in alto. Dal piccolo buco che abbiamo creato possiamo estrarre la quantità di piselli di cui abbiamo bisogno. Grazie al fatto che la fessura non è molto grande, potremo dosarli con facilità.

Una volta che vogliamo richiudere, non ci resta che impugnare le due estremità della confezione di plastica e fare un semplice nodo. Se vogliamo, possiamo fare un doppio nodo non troppo stretto, in modo che la confezione non corra il rischio di aprirsi. Ora possiamo riporre i nostri piselli nel congelatore sino alla prossima volta che ci serviranno.

Grazie a questo metodo non sprecheremo cibo e sarà tutto più facile: non dovremo mai più fare travasi e sprecare tempo inutilmente.

