Con l’arrivo della bella stagione torna la voglia di sfoggiare i nostri capi e accessori chiari. Il bianco, in particolare, va di moda e regala un look luminoso e vivace. Purtroppo, però, c’è un problema che molti conoscono bene, perché ci hanno avuto spesso a che fare.

Gli abiti e le calzature bianche, come ogni altro capo di questo colore, si sporcano con una facilità impressionante. Ogni macchia, anche la più piccola, sembra diventare cento volte più grande. Per questo a volte si desiste dall’acquistare il modello che si sognava.

Rimediare agli aloni sui tessuti bianchi non è sempre facile, soprattutto se non si sa come affrontarli. Ma per fortuna in certi casi la soluzione la abbiamo proprio di fronte a noi, in casa nostra. Non perdiamo tempo, quindi: via il giallo da scarpe e camicie bianche con un prodotto casalingo formidabile.

Cause dell’ingiallimento

Se qualcosa ci piace, tendiamo a indossarlo parecchie volte. Un uso prolungato potrebbe sfortunatamente portare a un rapido deterioramento. Pensiamo alle camicie, che si macchiano su polsini e colletto a causa del sudore che impregna la pelle in estate.

In altri casi, però, l’ingiallimento dei tessuti potrebbe riguardare un nostro errore. Le nostre sneakers preferite, infatti, potrebbero rovinarsi per un’asciugatura errata dopo il lavaggio. A tal proposito evitiamo di esporle in balia dei raggi solari. Piuttosto, lasciamole in una zona ombreggiata per qualche ora.

Via il giallo da scarpe e camicie bianche con un solo rimedio smacchiante

Se nonostante abbiamo seguito le accortezze non abbiamo evitato l’ingiallimento dei tessuti, non disperiamo. Invece, corriamo subito in bagno e procuriamoci il nostro formidabile dentifricio. Proprio questo ingrediente sarà quello che dovrebbe risolvere la situazione in un baleno.

Partiamo dalle scarpe: togliamo lacci e suole. Laviamo i primi in una soluzione di acqua calda e bicarbonato, le altre in sapone di Marsiglia diluito. Ora possiamo passare alla tomaia e applicare un po’ di dentifricio sulla macchia. Sfreghiamo bene con un vecchio spazzolino, poi laviamo via tutto con acqua tiepida.

Seguendo lo stesso metodo, potremo sbiancare definitivamente anche le nostre care camicie. Prima di procedere, però, leggiamo l’etichetta per maggiori informazioni circa la delicatezza del capo in questione. Una volta eliminata la macchia potremo infilare il capo in lavatrice.

Il lavaggio ideale

Prima di lavare le camicie, dovremo prepararle a dovere. Sbottoniamole, togliamo eventuali stecche sul collo e giriamole al contrario. Il lavaggio ideale prevede una temperatura di 30 o 40 gradi e l’utilizzo di una centrifuga a velocità media.

Aggiungiamo del sapone di Marsiglia per andare sul sicuro e ottenere un effetto sbiancante maggiore. Quando le recuperiamo dal cestello, non buttiamole in asciugatrice. Piuttosto appendiamole sulla gruccia lontane dal sole, allacciando il bottone più in alto.

