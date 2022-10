Il metodo ideale per eliminare macchie di sugo e caffè da tovaglie e strofinacci

In una casa c’è sempre qualcosa da fare. Pulire i pavimenti, lucidare gli specchi, lavare il bucato, cucinare e tanto altre mansioni che ci tengono sempre impegnati.

Una delle incombenze più odiate dalle persone, però, è il rimuovere le macchie ostinate dai tessuti. Infatti, esistono macchie che, una volta impregnate nei tessuti, sono difficilissime da eliminare.

Tra gli oggetti più esposti al rischio di macchie di diverso tipo, ci sono sicuramente le tovaglie e gli strofinacci. Questi, essendo utilizzati da chiunque all’ordine del giorno, spesso presentano i “ricordi” di pranzi e cene passati.

Per fortuna esistono dei metodi davvero molto facili per far sparire anche gli aloni più resistenti. Ad esempio, per togliere le macchie di vino dalle tovaglie di cotone o dalle camicie serve solo 1 piccolo trucchetto.

Altre macchie molto diffuse sono, sicuramente, quelle di sugo e di caffè. Entrambi questi alimenti, infatti, sono molto diffusi sulle nostre tavole. Per questo, può capitare di rovesciare inavvertitamente del caffè sulla tovaglia, o di schizzarvi del sugo. Oggi scopriremo come togliere una volta per tutte queste macchie, con prodotti naturali che abbiamo tutti già in casa.

Il metodo ideale per eliminare macchie di sugo e caffè dai tessuti chiari

Il sugo potrebbe sembrare molto difficile da rimuovere, anche a causa dell’olio che contiene. In realtà dovremo solo usare un composto morbido, da preparare mischiando una parte di sale grosso con una parte di bicarbonato.

Dopo aver mescolato bene gli ingredienti, basterà massaggiare un po’ di prodotto sulla macchia, e lasciarlo agire. A questo punto potremo inserire la tovaglia o lo strofinaccio in lavatrice, e avviare il tradizionale lavaggio. Nel caso di una tovaglia di cotone al 100%, ad esempio, imposteremo un lavaggio di 60 °C.

Rimuovere gli aloni di caffè

Se le nostre tovaglie di cotone con gli annessi strofinacci fossero, invece, sporchi di caffè, ecco come dovremo procedere.

In questo caso, dovremo immergere il tessuto in un catino, contenente acqua calda mischiata a 4 o 5 gocce di acqua ossigenata. Dopo che avremo lasciato il capo a bagno per almeno un’ora, noteremo un netto sbiancamento del tessuto.

Ecco perché questo metodo è particolarmente adatto per le tovaglie e i tessuti bianchi.

Altrimenti potremo sfruttare anche le proprietà del sapone di Marsiglia. Basterà bagnare il panetto di sapone e strofinarlo direttamente sulla macchia, o utilizzarne solo delle scaglie. Dopo che avremo lasciato agire il prodotto per almeno 20 minuti, noteremo un bianco splendente, senza aloni. Ecco qual è il metodo ideale per eliminare macchie di sporco in poche e semplici mosse con ingredienti naturali.

