Come togliere le macchie di olio di oliva con i rimedi della nonna

I vestiti quando sono sporchi si passano prima in lavatrice, e poi nell’asciugatrice. Al fine di avere di nuovo i capi ben puliti, profumati ed anche sterilizzati. Pur tuttavia, questa procedura spesso non basta quando, per esempio su una camicia, sono presenti delle macchie che sono fresche. O che addirittura sono già secche e, di conseguenza, sono spesso molto difficili da togliere.

Per esempio, quando i vestiti hanno delle macchie d’olio d’oliva extravergine spesso bisogna far leva sui classici rimedi e soluzioni della nonna. Altrimenti la macchia resterà pure dopo che l’indumento è lavato. Vediamo allora come fare facendo leva sull’uso di prodotti naturali. A partire dal bicarbonato, passando per l’alcool quando la macchia è davvero ostinata. Ma anche, in certi casi, facendo uso pure di farina o di talco per bambini.

Come togliere le macchie di olio utilizzando sempre dei prodotti naturali

Nel dettaglio, rispetto a quella secca, quando la macchia d’olio extravergine di oliva è fresca tutto è più facile per la rimozione. In quanto basterà applicare sulla macchia il detersivo per i piatti. Lasciare agire per un quarto d’ora e poi sciacquare con una soluzione a base di acqua calda e di aceto. Dopodiché, con il ciclo lavatrice-asciugatrice, la macchia d’olio d’oliva extravergine si dovrebbe togliere agevolmente.

Ecco quindi come togliere le macchie di olio, ma cosa succede invece quando queste macchie sono secche? Ovverosia cosa fare? In tal caso, se il tessuto lo permette si può utilizzare l’alcool. Applicando qualche goccia sulla macchia e facendo agire anche in questo caso per un quarto d’ora. Oppure applicando una soluzione a base di bicarbonato e di aceto. Attendere sempre quindici minuti, spazzolare e poi mettere il capo in lavatrice.

Quando per la rimozione della macchia è preferibile utilizzare il talco per bambini

Quando la macchia d’olio extravergine di oliva è ancora fresca, ed il capo di abbigliamento è composto di un tessuto che è molto delicato, allora tra i rimedi della nonna c’è l’uso di talco per bambini. E questo perché da un lato il borotalco garantisce un’azione assorbente, e dall’altro permette alla macchia d’olio di non espandersi ulteriormente.

Dopo aver lasciato agire, e dopo aver spazzolato, il capo in lavatrice potrà essere lavato avendo maggiori probabilità di piena rimozione della macchia d’olio. In più, se non si dispone del talco per bambini si può applicare sulla macchia il lievito in polvere, l’amido di mais oppure la farina.

