Come togliere macchie di inchiostro vecchie e secche dai vestiti

Tra le macchie più frequenti sugli indumenti ci sono sicuramente quelle di biro. Macchie che, tra l’altro, sono ben visibili sui vestiti chiari ed ancor più su capi bianchi come le camicie. Ed in tal caso, prima dell’avvio del ciclo lavatrice-asciugatrice, può rivelarsi necessario un intervento manuale.

Ovverosia procedere con un lavaggio preventivo utilizzando delle sostanze adeguate, anche in base al tipo di tessuto, quando la macchia di inchiostro è ormai vecchia e secca. Vediamo allora quali sono al riguardo quelli che rientrano tra i classici rimedi della nonna. Dall’uso del sale o dell’aceto bianco, passando per l’intervento mirato, quando necessario, utilizzando l’alcool denaturato.

Come togliere macchie di inchiostro con gli efficaci rimedi della nonna

Nel dettaglio, quando la macchia di biro non è troppo ostinata, prima del ciclo in lavatrice, si può mettere l’indumento per un po’ in ammollo in acqua e sale. Per poi strofinare delicatamente sulla macchia.

Se invece la macchia è ostinata ed estesa, allora occorre agire con l’alcool denaturato. Facendo cadere qualche goccia sulla macchia per lasciare agire per un quarto d’ora. Per poi strofinare immergendo il capo in acqua tiepida.

Oppure utilizzando una soluzione, in parti uguali, composta da aceto di vino e latte. Ecco, quindi, come togliere macchie di inchiostro. Quando queste sono secche e vecchie e, di conseguenza, con il rischio che senza un intervento mirato il capo poi esca dalla lavatrice ancora macchiato.

Come eliminare le tracce di biro dai capi bianchi e da quelli che sono colorati

Il colore del tessuto, inoltre, fa la differenza su quali rimedi della nonna utilizzare per rimuovere le macchie di biro. Per esempio, se il tessuto è colorato il tipo di ammollo consigliato è, in questo caso, quello a base di acqua e aceto. Mentre per i capi bianchi è preferibile l’ammollo in acqua tiepida, ma anche bollente, con l’aggiunta di latte a sua volta intiepidito.

Come si rimuove la macchia d’inchiostro di stampa? Ecco come fare

Quando invece la macchia di inchiostro è di stampa, allora per la rimozione la procedura è decisamente più laboriosa. In quanto, prima di tutto, occorre immergere il capo in una soluzione a base di acqua calda con un po’ di aceto e di detersivo. Lasciare in ammollo almeno per mezz’ora e poi risciacquare con acqua fredda e fare asciugare. Dopodiché, se ancora ci sono delle macchie residue, si potrà spruzzare la lacca per capelli e ripetere di nuovo la procedura che poi, in genere, porterà alla rimozione totale della macchia di inchiostro da stampa.

