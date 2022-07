L’estate è una stagione meravigliosa che attendiamo tutti con ansia. Ma quando le temperature superano i 30 gradi, si cerca la soluzione migliore per contrastare il caldo. C’è chi si rintana in casa, accendendo l’aria condizionata, e chi si rifugia nei centri commerciali. Gli esperti consigliano di non uscire durante le ore più calde della giornata, di idratarsi costantemente e mangiare cibi leggeri.

Gli alimenti più consigliati sono la frutta e la verdura, in particolare i prodotti ricchi di potassio. Inoltre, è consigliabile diminuire il consumo di alcool e delle bevande troppo zuccherate e gassate. In effetti, nelle giornate torride, non è facile decidere cosa cucinare. Si ha voglia di piatti freschi, come la classica insalata di riso o un carpaccio di verdure, leggero ma gustoso.

Come preparare una granita rinfrescante e come non farla ghiacciare

Anche i gelati sono i protagonisti dell’estate. Freschi, gustosi, golosi e da scegliere in tantissimi gusti. Non dimentichiamo un must have, che ci rinfresca durante le giornate calde. Parliamo della granita, tipica del sud Italia e che può anche essere facilmente preparata in casa, senza gelatiera.

La ricetta che stiamo per fornire nelle prossime righe è molto facile e veloce. Ha come protagonisti due prodotti tipici dell’estate: l’anguria e la menta.

Ingredienti per preparare la granita di anguria e menta:

500 g di anguria;

15 foglie di menta;

il succo di mezzo lime;

80 g di acqua;

80 g di zucchero.

Procedimento

Preparare la granita di anguria e menta è davvero facilissimo. Iniziamo versando in un pentolino l’acqua e lo zucchero. Portiamo ad ebollizione, spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare.

Eliminiamo i semi dall’anguria, tagliamola a pezzi e frulliamola con l’aiuto di un mixer da cucina. Aggiungiamo le foglie di menta, il succo di mezzo lime e continuiamo a frullare. Filtriamo il liquido ottenuto, cercando di non sprecare la frutta.

Versiamo la polpa di anguria e menta in un contenitore ermetico, aggiungiamo lo sciroppo di zucchero, precedentemente preparato, e mescoliamo per bene. Inseriamo il contenitore nel freezer e lasciamo raffreddare per circa un’ora. Trascorso questo tempo, andremo a girare il nostro composto con l’aiuto di una forchetta. Dobbiamo ripetere questa operazione ogni 45 minuti, per circa 5 ore.

Prima di servire la granita, togliamola dal freezer e mescoliamola con un mixer da cucina. Basteranno pochissimi istanti per ottenere un composto cremoso e non ghiacciato. Quando la granita sarà pronta, versiamola nei bicchieri e guarniamo con delle foglioline di menta.

Ecco come preparare una granita rinfrescante in pochissimo tempo.

